Nächste Niederlage für FC Spfr. Schwaig: Besiegt in 60 Sekunden

Gestrauchelt sind Johannes Hornof (am Boden), Tobias Bartl und ihre Schwaiger Kollegen. Mike Opara (r.) hatte Ampfing in Führung geschossen. cr © Christian Riedel / fotografie-ri

Der FC Spfr. Schwaig kassiert die nächste Niederlage in der Landesliga Südost. Ohne Torjäger Ascher verlor die Mannschaft aus Schwaig mit 1:2.

Schwaig – Eine bittere 1:2-Heimniederlage musste der FC Schwaig gegen den TSV Ampfing hinnehmen. In einem Spiel mit wenigen Höhepunkten waren die Gäste den Tick cleverer und sicherten sich mit zwei Toren innerhalb einer Minute die Punkte.

FC Spfr. Schwaig: Viele Änderungen in der Startelf - Youngster mit Debüt

Schwaigs Trainerteam Ben Held und Florian Fink musste die Startelf ein weiteres Mal umbauen, weil zwei wichtige Offensivkräfte fehlten. Für Mikey Straßer begann Tobi Bartl auf dem rechten Flügel, für Raffi Ascher rückte Held in die Sturmspitze. Seinen Platz in der Innenverteidigung übernahm Hannes Hornof. Auf dem linken Flügel kam Youngster Simon Georgakos zu seinem ersten Landesliga-Einsatz von Beginn an.

Die erste wirklich gefährliche Situation vor einem der beiden Tore ereignete sich in der 12. Minute: Nach einem Schwaiger Fehlpass in der Vorwärtsbewegung setzte sich Kodjovi Koussou auf dem linken Flügel schön durch, passte in die Mitte, doch Lyubomir Veselov stand beim Torschuss klar im Abseits. Drei Minuten später setzte sich Vincent Sommer gegen zwei Gegenspieler durch, bediente Simon Georgakos, der aus 20 Metern übers Tor schoss. Kurz darauf verlängerte Bartl einen weiten Einwurf von Tobi Jell per Kopf auf Held, der aus acht Metern volley abzog. Torwart Domen Bozjak lenkte den Ball mit einer Glanzparade gerade noch über die Querlatte. Was dann folgte, waren 60 Sekunden, in denen Schwaig das Spiel aus der Hand gab. Einen Flugball von Irfan Selimovic nahm Koussou perfekt an, ließ zwei Gegenspieler stehen und bediente Mike Opara am Elfmeterpunkt. Der ehemalige Kirchanschöringer Bayernliga-Kicker legte sich den Ball zurecht und ließ Torwart Franz Hornof keine Abwehrmöglichkeit.

FC Spfr. Schwaig: Keine Chance zum Luft holen

Die Gastgeber hatten sich vom ersten Gegentreffer noch nicht erholt, da stand es schon 0:2. Diesmal war Mike Opara der Vorbereiter, der mit einem tollen Pass in die Schnittstelle der Abwehr Koussou in Szene setzte. Der ehemalige Zweitligaprofi von 1860 München und jetzige spielende Co-Trainer verzögerte noch einmal und versenkte den Ball links unten. Doch noch gab sich Schwaig nicht geschlagen. Nur drei Minuten später sah Sommer auf dem rechten Flügel Bartl, der schön nach innen zog und vom Strafraumeck mit links abzog. Torwart Bozjak konnte den Schuss nur abklatschen, und Held traf in bester Mittelstürmermanier per Hacke zum 1:2.

Nach dem Seitenwechsel brachte Schwaig mit Maxi Hellinger, Daniel Fichtlscherer und Ricardo Maier drei frische Spieler und versuchte Ampfing unter Druck zu setzen. In der 54. Minute kam Sommer nach einer schönen Kombination über Mario Simak und Bartl am Strafraum zum Abschluss, doch Torwart Bozjak drehte den platzierten Schuss um den linken Pfosten. Zwar blieb Schwaig am Drücker, doch die Gäste standen defensiv sicher, verzögerten immer wieder geschickt das Spiel und blieben mit ihren schnellen Außenstürmern bei Kontern gefährlich. Der Held-Elf gelang es zu selten, gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Zu ungenau waren die letzten Pässe, zu groß die Verunsicherung. So verstrich die Zeit und das Team von Trainer Rainer Elfinger rettete den knappen 2:1-Sieg ins Ziel.