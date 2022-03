„Ich würde einen Punkt sofort unterschreiben“: FC Schwaig reist zur Heimmacht TSV Ampfing

Von: Helmut Findelsberger

Zweikämpfestärke ist heute von Schwaig, hier Vincent Sommer (l.) beim Test gegen Marzling, gefragt. © Lehmann

Der FC SF Schwaig startet am heutigen Freitagabend in die Frühjahrsrunde in der Landesliga Süd-Ost. Der TSV Ampfing ist dabei um 19.30 Uhr Gastgeber in seinem Raiffeisen Sportpark.

Schwaig – Die Testspielergebnisse sind jetzt Makulatur, ob sie nun toll waren oder nicht. „Die haben schon gepasst“, meint dazu Ampfings Trainer Rainer Elfinger (55), „auch wenn wir von der Zweiten der Münchner Löwen beim 0:5 vorgeführt wurden“. Das war das dritte von sieben Spielen, alle anderen wurden gewonnen. Darunter war auch ein 1:0 in Pullach, ebenfalls Bayernligist wie die jungen Löwen.

Ampfings Trainer Elfinger mit Kampfansage: „Es ist schon schwer, bei uns etwas zu holen“

Am sechsten Spieltag der Hinrunde ging das erste Treffen in Schwaig über die Bühne. Das hat der Aufsteiger nach furiosem Finale mit zwei Treffern in den letzten zehn Minuten 2:1 gewonnen. Es war das letzte Ampfinger Spiel ohne Trainer Elfinger. Heiko Baumgärtner hatte nach dem 1:5 in Aiglsbach das Handtuch geworfen. Sein umgehend verpflichteter Nachfolger, der wenige Wochen vorher beim Ligarivalen Traunstein nach einer 0:3-Niederlage in Ampfing aufgegeben hatte, war gerade im Urlaub. Drei Zähler hatten die Schweppermänner bis dahin auf dem Konto.

Jetzt ist beim TSV hingegen „Elfinger-Zeit“, man hat 26 Punkte, liegt auf dem zehnten Rang mit drei Zählern Vorsprung auf Rang 14, dem ersten von drei Relegationsrängen. Von seinen 26 Zählern hat Ampfing in seinem 8000 Zuschauer fassenden ehrwürdigen Stadion 22 eingefahren und ist damit in der Heimtabelle Vierter. „Es ist schon schwer, bei uns etwas zu holen“, unterstreicht Elfinger, der Heimstetten und Ismaning in Regional- und Bayernliga sowie den FC Erding in der Bezirksliga trainiert hat. Den Schwaiger Spielertrainer Ben Held kennt der 55-jährige TSV-Coach bestens und hatte im Telefongespräch auch „schöne Grüße“ für ihn parat.

FC Schwaig in der Vorbereitung durch Corona und Verletzungen dezimiert

Held erwartet „ein Kampfspiel bei jahreszeitbedingt nicht allerbesten Bodenverhältnissen“. Allzu positiv sah er die Testspielergebnisse seines Teams nicht. „War aber auch kein Wunder, wir hatten teilweise nur neun Mann aus dem Stammkader zur Verfügung“, erklärt er, „aber diese Ergebnisse waren bei uns auch vor der Saison nicht so toll“. Coronaerkrankungen im Winter mit Nachwirkungen sowie Verletzungen bereiteten dem FC Schwaig große Probleme.

„Am Dienstag haben erstmals fast alle trainiert und bis auf Daniel Stich, Maxi Buchauer und Marvin Potoku sollten alle im Aufgebot sein“, meint Held. „Auf dem Papier können wir schon wieder Eindruck machen“, beweist der Trainer Galgenhumor – und gibt zu: „Wenn ich ehrlich bin, ich würde einen Punkt sofort unterschreiben.“ (Helmut Findelsberger)

Kader FC Schwaig:

F. Hornof, Schmid; Empl, Fichtlscherer, Jell, Neumann, Fink, Hellinger, M. Hones, J. Hornof, Khuriya, Maier, Roth, Simak, Straßer, Wölken, Ascher, Held, L. Hones, Sommer. UNSER TIPP: 2:2