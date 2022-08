FC Schwaig fährt ohne Torjäger Ascher nach Ampfing - Spielertrainer Held verschiebt Urlaub

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Sturmspitze: Schwaigs Spielertrainer Ben Held (r.) wird vermutlich den fehlenden Torjäger Raffi Ascher selbst ersetzen. Das Bild zeigt eine Szene aus dem Vorjahr, als der FCS die Ampfinger 2:1 bezwang. © Christian Riedel

Der FC Schwaig empfängt am Freitagabend den TSV Ampfing. Ohne Toptorjäger Raffi Ascher springt Spielertrainer Ben Held im Sturmzentrum ein.

Schwaig – Den TSV Ampfing empfängt der FC Schwaig heute um 19.30 Uhr. Es ist erst der siebte Spieltag dieser Landesliga Südost, aber die in der Vorsaison von Erfolg zu Erfolg eilenden Sportfreunde möchten „einfach dieses Spiel gewinnen, egal wie“.

So umschreibt Spielertrainer Ben Held das Vorhaben. Vor einem Jahr war es der sechste Spieltag, als beide Teams in der Schwaiger Arena aufeinandertrafen. Die Sportfreunde gewannen 2:1, hatten dann neun Zähler auf dem Konto und feierten anschließend fünf weitere Siege am Stück. Die Schweppermänner blieben dagegen lange bei sechs Punkten stehen. Der Abstiegskampf ging bis zum letzten Spieltag.

Rainer Elfinger, der just vor der Partie in Schwaig das Traineramt von Heiko Baumgärtner übernommen hatte, fehlte da noch urlaubsbedingt. Der ehemalige Erdinger Bezirksligatrainer schaffte mit Ampfing am Ende punktgleich vor dem Relegationsteilnehmer Traunstein, seinem vorherigen Club, den Klassenerhalt.

Auch derzeit ist Elfinger im Urlaub, zuletzt in Grünwald wurde er von Torwarttrainer Michael Divis vertreten. 1:6 ging diese Partie verloren, auch bedingt durch Timo Paglers Rote Karte nach zwölf Minuten. Am dritten Spieltag hatte Neuzugang und Ex-Löwe Kodjovi Koussou beim 1:5 gegen Karlsfeld bereits Rot gesehen.

Ein weiterer Neuer beim TSV ist Valentino Gavric. Der hatte SK Srbija München mit 34 Treffern in die Bezirksliga Ost geballert. Derzeit steht er bei einem Saisontreffer. Dafür haben die torgefährlichen Verteidiger Urban Halozan und Birol Karatepe schon je zweimal getroffen. Der 37- jährige Kapitän war letzte Saison zweitbester Torschütze mit acht Treffern.

Für Schwaiger Treffer sorgte im bisherigen Saisonverlauf fast nur Raffi Ascher. In fünf Spielen traf er viermal, je einmal gelang dies in den bisherigen sechs Spielen Tobias Bartl und Kapitän und Verteidiger Tobi Jell. „Es scheint, als hätten bei uns einige Spieler alle nötigen Tugenden verloren oder verlernt“, sagt Trainer Held. Der Chef ist jetzt doch selbst dabei. „Glück für uns, denn Ascher ist im Urlaub, und der muss sich auch nach den Schulferien richten“, sagt Sportchef Wolfgang Lang.

„Aber auch Pech für Ben Held, der seinen geplanten Urlaub nicht antreten konnte. Das tut uns wirklich leid und ist schade für ihn“, bestätigt Lang. „Es ist halt was dazwischengekommen“, meint Held und wird wohl für Ascher wieder nach vorne gehen. „Ansonsten würde es eigentlich richtig gut ausschauen, denn es fehlen nur noch Daniel Stich und Mateus Hones.“ Tipp: 2:1 (Helmut Findelsberger)

Der FCS-Kader

Fr. Hornof, Jell, Neumann, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Sommer, Straßer, Empl, Joh. Hornof, Held, Fichtlscherer, Hellinger, Roth, Georgakos, Buchauer, Bartl.