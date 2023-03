Sieg am 110. Geburtstag: FC Schwaig dreht zwei Tore-Rückstand gegen TSV Ampfing

Teilen

Behielt den Überblick: Schwaigs Kapitän Veit Breuer (r.). Foto: Rainer Hellinger © Rainer Hellinger

Am 25. März 1913 wurde der FC Schwaig, der älteste Fußballclub des Landkreises Erding, gegründet. Auf den Tag genau 110 Jahre später trat seine erste Mannschaft in der Landesliga Südost beim TSV Ampfing an und gewann glücklich, aber nicht unverdient 3:2 und holte damit den zweiten Dreier in Folge. Danach hatte es zunächst nicht ausgesehen.

Schwaig – Das Trainerteam um Ben Held und Flo Fink baute die Startelf nach dem Sieg in Kirchheim auf mehreren Positionen um: Kapitän Tobi Jell, Mikey Straßer, Tobi Bartl und Held selbst nahmen zunächst auf der Bank Platz, dafür rückten Ricardo Maier und Simon Georgakos (Außenverteidigung) sowie Lucas und Mateus Hones (Flügel) in die Startelf.

Auch begannen die Gäste im Gegensatz zur Vorwoche mit einer Vierer- statt einer Dreierkette, um die starken Flügelspieler der Gastgeber, Mike Opara und Daniel Thoma, in den Griff zu bekommen. Das gelang auch in den ersten Minuten.

Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld und hatten Probleme mit dem Spielaufbau, denn die heftigen Windböen machten die für das Spiel beider Teams so wichtigen Diagonalbälle zur Lotterie. Besonders schwierig waren die äußeren Umstände aber für die Torhüter.

In der 16. Minute ging Ampfing in Führung: Eine Flanke von der rechten Seite wurde immer länger und senkte sich mit Windunterstützung unter die Latte. Zwar brachte Torhüter Franz Hornof die Fäuste noch an den Ball. Doch Daniel Thoma hatte keine Mühe, aus zwei Metern abzustauben.

Nun war Ampfing richtig drin im Spiel. Die Schweppermänner attackierten die Schwaiger Hintermannschaft früh und zwangen sie zu Fehlern. So auch in der 24. Minute, als Michael Steppan im Mittelfeld den Ball abfing, schnell zu Daniel Thoma passte, der sich im Eins gegen Eins wunderbar durchsetzte und die Kugel in die Mitte auf den mitgelaufenen Irfan Selimovic spielte. Dieser hatte keine Probleme, freistehend aus sieben Metern Entfernung zum 2:0 einzuschieben.

FC Sportfreunde Schwaig: Mit Doppelschlag zurück ins Spiel

Schwaig war nun angezählt, krempelte aber die Ärmel hoch und suchte sein Heil in der Offensive. In der 31. Minute wurden die Gäste dafür belohnt: Vincent Sommer zog aus 25 Metern ab, und Torwart Marko Kao konnte die Kugel zwar aus dem linken Kreuzeck fischen, aber gegen den Nachschuss von Raffi Ascher war er machtlos.

Nur sieben Minuten später gelang Schwaig der Ausgleich. Lucas Hones und Maxi Buchauer spielten Vincent Sommer frei, gegen dessen Schuss aus 22 Metern Torwart Kao chancenlos war. In der 45. Minute wäre Ampfing beinahe wieder in Führung gegangen, doch ein Schuss aus der Drehung ging knapp drüber.

Nach dem Seitenwechsel kam Schwaig hervorragend zurück. Zunächst spielte Sommer wunderbar in die Gasse auf Ascher, der alleine aufs Tor zulief, aber um Zentimeter vorbei schoss. Besser machte es in der 52. Minute Sommer selbst. Nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Mikey Straßer schob er den Ball aus acht Metern unbedrängt zum 3:2 ein.

Aber Ampfing gab sich noch nicht geschlagen und warf alles nach vorne. Schwaig verlegte sein Spiel auf Konter und konnte die Gastgeber lange Zeit gut vom eigenen Tor fernhalten. In der 82. Minute hatten die Gäste dann die große Chance zur Entscheidung: Nach einem schnellen Konter lief Tobi Bartl alleine auf Kao zu, traf den Ball aber nicht richtig.

In der Nachspielzeit hatten dann die Gastgeber noch die Möglichkeit zum 3:3. Zunächst scheiterte Namic Helic an Franz Hornof, ehe Birol Karatepe den Ball aus der Drehung drüber jagte. So blieb es beim knappen Erfolg, der abends im Vereinsheim bei der 110-Jahr-Feier ausgiebig zelebriert wurde. (Rainer Hellinger)