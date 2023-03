FC Schwaig rettet gegen Schlusslicht Brunnthal wenigstens noch ein Remis

Schwer zu halten ist der Schwaiger Raffael Ascher (2. v. r.). Hier versucht es der Brunnthaler Marc Nagel. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Nach einem hart umkämpften Spiel trennten sich der FC Schwaig und der TSV Brunnthal 1:1 (0:0).

Schwaig – Trotz des verpassten Sieges verließ die Held-Elf den direkten Abstiegsplatz und überholte in der Landesliga-Tabelle den SE Freising. Vor der Partie standen die Vorzeichen schlecht, fielen doch neben den vielen Langzeitverletzten auch noch Hannes Hornof und Marco Neumann krankheitsbedingt aus. Spielertrainer Ben Held rückte im Gegensatz zur Niederlage gegen Grünwald in die Startelf, Markus Straßer spielte neben Nils Wölken auf der Doppelsechs.

Die Hausherren hatten sich viel vorgenommen und wollten das Tabellenschlusslicht von Beginn an unter Druck setzen. Schwaig war gleich im Vorwärtsgang, Brunnthal stand tief hinten drin und spielte zunächst nur auf Konter. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Vincent Sommer einen weiten Diagonalball von Daniel Fichtlscherer geschickt annahm und auf Raffael Ascher weiterleitete. Schwaigs Mittelstürmer zog aus zwölf Metern ab, verfehlte aber das Tor nur knapp.

Zehn Minuten später erreichte eine schöne Hereingabe von Tobi Bartl Simon Georgakos, der den Ball an seinem Gegenspieler vorbeilegte und aus zwölf Metern abschloss. Aber Brunnthals Torwart Maximilian Geisbauer war auf der Hut. Die Hausherren bestimmten weiter das Geschehen, doch der letzte Pass war meist zu ungenau. Die Gäste hatten nur einen Torabschluss bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel richtig Fahrt auf. In der 51. Minute ging Brunnthal mit seiner ersten Torchance in Führung. Nach einer Ecke wuchtete Kapitän Simon Neulinger den Ball aus acht Metern per Kopf in die Maschen. Dieser Treffer zeigte bei den Hausherren zunächst Wirkung. Nur zwei Minuten später kam ein langen Diagonalball zu Fabian Porr, der die Kugel aus 14 Metern über die Latte jagte. In der 64. Minute lenkte FCS-Keeper Franz Hornof einen Direktschuss von Quirin Wullich stark übers Tor.

Nach gut zehn Minuten erholte sich die Held-Elf vom Schock des Rückstands und übernahm wieder die Spielkontrolle. Held verlagerte das Spiel auf die rechte Seite zu Straßer, der in der zweiten Hälfte wieder auf dem rechten Flügel spielte. Straßer flankte in die Mitte auf Ascher, dessen Kopfball Torwart Geisbauer um den Torpfosten drehte. Nur eine Minute später durfte Schwaigs Anhang aber jubeln. Nach einer abgewehrten Ecke kam der Ball zu Sommer, der mit einer schönen Flanke Ascher bediente. Dieser stand zehn Meter vor dem Tor völlig frei und traf souverän zum 1:1-Ausgleich.

In der 75. Minute spielte Straßer die Kugel flach in die Mitte, wo Spielertrainer Held das Leder aus zwölf Metern neben das Tor setzte. Auch die nächste Torchance hatte Held. Ascher spielte ihm den Ball wunderbar in den Lauf, doch Helds Schuss parierte Brunnthals herausstürmender Torwart. In der 83. Minute zirkelte Porr einen Freistoß aus 20 Metern halblinker Position über die Schwaiger Mauer, verfehlte das Tor jedoch um einen halben Meter.

Kurz vor Schluss spielte Straßer einen wunderbaren Steilpass auf Held, der 25 Meter vor dem Tor Torwart Geisbauer ausspielte, sich aber etwas zu weit abdrängen ließ, sodass ein mitgelaufener Verteidiger noch seinen Fuß dazwischen brachte und zur Ecke klärte. So blieb es am Ende beim 1:1. Eine Punkteteilung, die eigentlich für beide Teams zu wenig ist. (Rainer Hellinger)