Regen, Latte, starker Keeper: Ersatzgeschwächte Schwaiger mit der ersten Saisonniederlage

Ein Abnützungskampf war die Partie in Grünwald. Markus Straßer, Lucas Hones (schwarze Dressen, v. l.) und ihre Schwaiger Teamkollegen scheuten keinen Zweikampf. Der TSV Grünwald aber auch nicht. Foto: Rainer Brouczek © Rainer Brouczek

Mit einer 0:1-Niederlage im Gepäck kehrte der FC Schwaig von seinem Gastspiel beim TSV Grünwald zurück. Dabei wäre für die Gäste bei einer besseren Chancenverwertung durchaus ein Punkt drin gewesen.

Schwaig – Die Sportfeunde Schwaig waen mit einem stark dezimierten Kader in den Münchner Süden gereist: Neben den verletzten Daniel Stich, Daniel Fichtlscherer, Mario Simak, Hannes Hornof, Florian Fink und Maxi Buchauer fehlten die beiden etatmäßigen Stürmer Raffi Ascher (Urlaub) und Vincent Sommer (krank). Coach Ben Held war also wieder einmal gezwungen, sein Team auf mehreren Positionen zu verändern. Tobi Bartl rückte in die Sturmspitze, auf den Flügeln unterstützten ihn die Brüder Lucas und Mateus Hones. Held selbst spielte in der Innenverteidigung.

Es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel ohne langes Abtasten. In der 8. Minute hatte Schwaig die erste große Chance: Maxi Hellinger spielte einen schönen Pass auf Lucas Hones, der den Ball auf den freistehenden Markus Straßer legte, doch Torwart Leopold Bayerschmidt parierte den Schuss aus zehn Metern. Drei Minuten später fiel das Goldene Tor dieser Partie. Nach einem schnellen Konter kam der Ball auf die rechte Seite zu Marco Bornhauser, der eine Flanke an den langen Pfosten schlug, wo Dario Matijevic die Kugel über die Linie drückte.

FC Schwaig: viel Rotation in zweiter Hälfte

Im Gegenzug fast der Ausgleich: Leon Roth bediente mit einem schönen Steilpass Lucas Hones, der am Strafraum den herausstürmenden Torwart austanzte, dann aber den Ball mit seinem schwächeren linken Fuß am leeren Tor vorbeischoss. Im Anschluss beruhigte sich die Partie, und beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Der durch den Regen nasse Rasen tat sein Übriges, sodass oftmals schöne Diagonal- oder Steilpässe für die Angreifer zu schnell wurden uns ins Aus rutschten.

Nach dem Seitenwechsel ging Held in die Sturmspitze, Bartl ins Mittelfeld und Nils Wölken in die Innenverteidigung. So wollte man mehr Druck auf das Tor der Gastgeber ausüben und mehr Chancen kreieren. Ddoch Grünwald stand gut und war mit Kontern stets gefährlich. In der 52. Minute schlug Bartl eine Ecke von der rechten Seite. Lucas Hones stand am langen Pfosten frei, setzte den Kopfball aber an die Querlatte. Auf der Gegenseite scheiterte der agile Dimitrios Vourtsis am schnell reagierenden Schwaiger Torwart Franz Hornof.

Grünwalds Torhüter Leopold Bayerschmidt mit sensationeller Leistung

In der 70. Minute fischte Grünwalds Keeper Leopold Bayerschmidt einen tollen Schuss von Roth aus dem rechten Kreuzeck. Zwei Minuten später nahm Lucas Hones einen Straßer-Flankenball aus acht Metern volley, doch Bayerschmidt reagierte abermals glänzend, und der Nachschuss von Held wurde von einem Abwehrbein vor der Linie abgeblockt.

Schwaig schmiss nun alles nach vorne, doch die nötige Durchschlagskraft fehlte. Die Gastgeber blieben jedoch ruhig, nahmen Zeit von der Uhr und versuchten mit einem erfolgreichen Konter das Spiel zu entscheiden. Aber das gelang genauso wenig wie der Versuch der Gäste, sich in eine aussichtsreiche Abschlussposition zu bringen. So verstrich die Zeit, und als der gute Schiedsrichter Lukas Penzkofer nach 93 Minuten die Partie beendete, war die erste Schwaiger Saisonniederlage perfekt. Am Freitag geht es in Brunnthal weiter.