FC Schwaig will einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt abschütteln

Das Nachsehen hatten die Schwaiger (l., Leon Roth) in der Vorrunde. Da gewann Grünwald 1:0. © Brouczek

Für den FC Schwaig steht der Auftakt in die zweite Saisonhälfte an. Es wartet das Duell gegen den TSV Grünwald, einem direkten Konkurrenten im Keller.

Schwaig – Es wird ernst für den am höchsten angesiedelten Landkreisverein. Die Landesliga Südost startet in die Frühjahrsrunde, und der FC Schwaig empfängt am Sonntag um 14 Uhr in seiner NGL-Arena den TSV Grünwald.

Spielertrainer Ben Held hat es schon mal vorgerechnet: „Fünf Teams liegen in der Tabelle hinter uns, und gegen die haben wir in den Hinrundenspielen mickrige drei Punkte mit drei Unentschieden geholt“. Das erste Duell mit einem aus diesem Quintett war am vierten Spieltag in Grünwald. Da kassierte Schwaig beim 0:1 die erste Saisonniederlage. Nur durch das bessere Torverhältnis durften die Sportfreunde überm Strich in die Winterpause gehen. Auf den Relegationsrängen sitzen ihnen die punktgleichen Geretsrieder, mit einem Punkt weniger Grünwald und Freising, sowie auf dem ersten Abstiegsplatz Pullach im Nacken. Punktemäßig schon etwas abgeschlagen ist Brunnthal.

Der FC Schwaig startet mit zwei Heimspielen ins Frühjahr. In einer Woche geht’s gegen den TSV Brunnthal. „Das sind für uns brutal wichtige Spiele, da brauchen wir Siege und Punkte“, betont auch Pressesprecher Rainer Hellinger im Vorfeld. „Nur wie der Platz dann ausschauen wird, ist die andere Frage, und wir haben nur den einen für Landesligaspiele.“

Grünwalds Abteilungsleiter Paul Seidl berichtet von großen Personalproblemen. In den Testspielen saßen nicht viele auf der Bank, aber alle fünf Spiele wurden gewonnen, zuletzt sogar 4:2 gegen Bayernligist Donaustauf. Seidl: „Wir haben das wohl jüngste Team der Liga und jetzt vor allem krankheitsbedingte Ausfälle.“ Trainer Florian de Prato gibt zu, „dass ich den Hut ziehe vor denen, die immer da sind und wie sie trainieren und spielen“.

„Durchaus zufrieden“ zeigt sich auch FC-Spielertrainer Ben Held, „auch wenn Vorbereitung und Tests das eine sind“. Schade fand er den Spielausfall am Montag in Buchbach, „denn da wollte ich nochmal was ausprobieren“. Ein einmaliges Probieren, hofft Held, soll sein Einsatz als Torhüter beim 5:5 in Schwabing gewesen sein. Jannis Sternberg, vor der Winterpause ein starker Nothelfer, hat sich wieder zurückgezogen, Robin Schmid sich im ersten Training verletzt, und Stammkeeper Franz Hornof war nicht da. Bis der 21-jährige Schmid fit ist, muss es der „Franze“ alleine richten.

Maxi Hellinger ist noch im Aufbautraining, Mario Simak muss derzeit gesundheitlich passen, und bei seinem Co Flo Fink glaubt Held nicht, dass der nochmal auf den Platz zurückkehren wird. Tipp: 3:1 für Schwaig (Rainer Hellinger)

FCS-Kader:

F. Hornof; Jell, Neumann, Empl, Stich, Fichtlscherer, Ibrahim, Wölken, Straßer, J. Hornof, Maier, Roth, Buchauer, M. Hones, Bartl, L. Hones, Ascher, Sommer, Held, Ndiaye, Georgakos.