FC Schwaig in direkter Abstiegszone: SF wollen gegen Holzkirchen einen Dreier

Endlich wieder jubeln wollen die Kicker des FC Schwaig. ArchivFoto: Christian Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

„Wichtig ist mir nur endlich ein Dreier“, betonte Wolfgang Lang, der Sportliche Leiter des FC Schwaig vor dem Heimspiel heute Abend gegen den TuS Holzkirchen.

Schwaig – Spielbeginn ist um 20 Uhr in der NGL-Arena. NGL? „Das ist seit einem Monat und für die nächsten fünf Jahre der Stadionname“, erklärt Lang den Deal mit der Navigator Global Logistics GmbH. „Nur endlich ein Dreier“, damit meint Lang die landesligainterne Qualifikationsrunde im Toto-Pokal, um die es auch geht. Ein Weiterkommen „würde er schon gern mitnehmen“. Aber nicht nach Elfmeterschießen bei einem Unentschieden nach 90 Minuten. Das würde heißen: Wieder kein Dreier.

Apropos Elfermeter! „Wir haben diese Saison noch gar keinen rausgeholt oder erzwungen“, sagt Spielertrainer Ben Held. „Ob über Außen, oder durch die Mitte, wir kommen gar nicht in die Zonen, wo es für den Gegner brenzlig werden könnte“, legte er nach. Seinen Humor hat er trotzdem nicht verloren. „Ich werde der Mannschaft in der Besprechung sagen, dass mir die drei Punkte nicht so wichtig wie ein Weiterkommen im Pokal sind, vielleicht hilft’s“, kündigte er grinsend an.

FC Schwaig: Nur Maxi Hellinger und Johannes Hornof fehlen heute Abend

Im September sah es mit dem 4:1 gegen Eggenfelden, dem 6:3 in Wasserburg und dem 2:2 gegen Pullach so aus, als sollten wieder die Zeiten der Freitagabend-Flutlichtspektakel angebrochen sein. Drei Niederlagen mit jeweils einem Treffer Differenz brachten für die Sportfreunde aber Ernüchterung und das Abrutschen auf den direkten Abstiegsrang 17. Bis auf den langzeitverletzten Maxi Hellinger und den in Freising verletzt ausgeschiedenen Johannes Hornof ist der Kader diesmal komplett.

„Was mit Schwaig los ist“, fragt sich auch Holzkirchens Trainer Josef „Joe“ Albersinger. „Das ist doch die gleiche Mannschaft wie letzte Saison mit sehr guten Fußballern“, sagt der 56-Jährige, der schon die Regionalligisten Ingolstadt 2 und Bayreuth trainiert hat. „Wir haben derzeit Verletzte und Kranke, für die Jahreszeit normal“, sagt er. Das Team befindet sich nach dem Abgang einiger Routiniers im Umbruch, ist Elfter mit sieben Punkten mehr als Schwaig, und der Ghanaer Christopher Konkor (12 Tore) ist bester Ligatorschütze. (fi)

Der FCS-Kader

Fr. Hornof, Sternberg; Jell, Neumann, Bilal, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Held, Stich, Maier, Fichtlscherer, Roth, Georgakos, Buchauer, M. Hones, Bartl