Blau-gelber FC Schwaig: Erdinger-Erfolgsklub setzt ein politisches Zeichen - wieder einmal

Von: Dieter Priglmeir

Gegen den Krieg: Der FC Schwaig um Rainer Hellinger und Selina Buchhauser setzt ein Zeichen. © FC Schwaig

Er ist nicht nur sportlich gesehen der derzeit erfolgreichste Fußballverein im Landkreis Erding. Der FC Schwaig setzt auch gesellschaftlich Akzente.

Schwaig – Derzeit ist das Vereinswappen des FC Schwaig in die Farben der Ukraine getaucht. Umgesetzt hat dies Selina Buchhauser, Designerin und liiert mit FCS-Kapitän Tobi Jell. Via WhatsApp, so erzählt die 25-Jährige, bespreche sie mit ihrem Vater Manfred (Trainer der Schwaiger Frauenmannschaft) sowie dem FCS-Vorsitzenden Robert Jell, Jugendleiter Alfredo Sansone und Pressesprecher Rainer Hellinger regelmäßig die Inhalte von Social Media, Stadionheft oder sonstigen Aktionen.

„Die Lage in der Ukraine macht uns alle aktuell tief betroffen. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt: Wie können wir als Verein unser Mitgefühl nach außen tragen?“, erzählt Selina Buchhauser.

Die Idee mit dem Wappen in anderen Farben hatte der Verein schon im Juni 2021 während der Fußball-Europameisterschaft umgesetzt, damals zum Thema LGBTQ. „Diesmal habe ich statt den Regenbogenfarben unser Logo in den Farben der Flagge der Ukraine gefärbt, um so ein Zeichen für den Frieden zu setzen“, erklärt sie und fügt hinzu: „Bilder sagen mehr als Worte.“

Pressesprecher Rainer Hellinger ist begeistert von der Ausführung und dem Engagement der jungen Fußballerin. Für ihn sei es wichtig, dass auch der Sport Zeichen setze. „Auf den FC Schwaig trifft das im Besonderen zu, denn wir sind ein sehr alter Verein“, sagt er. „1913 gegründet, hat er beide Weltkriege durchlebt.“

Hellinger sagt, er erinnere sich gerade jetzt an die Erzählungen des 2021 im Alter von 98 Jahren verstorbenen Rudi Hettler. „Der kam damals aus dem Krieg zurück, aber viele seiner Freunde, mit denen er vorher gekickt hatte, waren eben nicht mehr da. Darüber hat er mit uns sehr oft gesprochen.“ (Dieter Priglmeir)