FC Schwaig schickt den VfB in die Relegation und feiert beste Rückrunden-Bilanz

Bis zur Nachspielzeit dauerte es, ehe die Sportfreunde ihren entscheidenden Treffer erzielten. © Riedel

Dem FC Schwaig gelang es vor heimischer Kulisse die Saison mit einem Dreier zu beenden. Der VfB Forstinning muss jetzt in die Abstiegsrelegation.

Schwaig – Im letzten Spiel der Landesliga Südost gewann der FC Schwaig zuhause gegen den VfB Forstinning durch ein Tor in der 90. Minute 2:1 und beendete so die Saison auf einem hervorragenden siebten Tabellenplatz. Im Gegensatz zur Held-Elf gab es für die Gäste nichts zu feiern, denn wegen des 1:1 zwischen Eggenfelden und Pullach müssen sie in die Relegation.

Um sich im letzten Heimspiel bei den zahlreichen Fans zu bedanken, veranstaltete der FCS ein großes Fanfest. Fast 500 Zuschauer folgten der Einladung und sahen ein ausgeglichenes Match.

Bei Schwaig lief Co-Trainer Florian Fink, der nun seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, ein letztes Mal in der Mittelfeldzentrale auf. Forstinning wartete ab, spekulierte auf Ballverluste und schnelle Konter. In der 9. Minute lief die Kugel schön durch die FC-Reihen, ehe Vincent Sommer aus 20 Metern abzog. Den noch von einem Abwehrbein abgefälschten Ball lenkte Forstinnings starker Torwart Michael Heidfeld an den Außenpfosten.

Aber auch Schwaigs Schlussmann Franz Hornof konnte sich auszeichnen: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld ging es schnell, und der Ball kam vom rechten Flügel in die Mitte. Ivan Bacak nahm die Kugel am Fünfereck direkt, doch Hornof tauchte ins kurze Eck ab. Nun waren die Gäste besser im Spiel, und Schwaig brachte sich durch ein paar leichtsinnige Ballverluste in der eigenen Hälfte in Bedrängnis. Aber trotz ein paar guter Chancen gelang es Forstinning nicht, Zählbares mit in die Pause zu nehmen.

Zwei Elfmeter in der zweiten Halbzeit – Raffael Ascher mit 29. Saisontreffer

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, bis der erste Treffer fiel. Nach einer Flanke von der linken Seite sprang der Ball Leon Roth an den Arm, und Schiedsrichter Ilirjan Morina entschied auf Elfmeter. Antonijo Progmet scheiterte zunächst an Hornof, den Nachschuss verwandelte er aber.

Die Gastgeber, bei denen es eigentlich um nichts mehr ging, wollten sich auf keinen Fall mit einer Heimniederlage von ihren Fans verabschieden und gaben deshalb noch mal Gas. Nach ein paar kleineren Torchancen fiel in der 80. Minute der Ausgleich. Leon Roth sah den erst zwei Minuten zuvor eingewechselten Maxi Hellinger auf dem rechten Flügel, der Markus Straßer bediente. Der drang in den Strafraum ein und wurde durch ein Foul gestoppt.

Den fälligen Elfmeter verwandelte Raffi Ascher souverän zu seinem 29. Saisontreffer, was gleichzeitig die Torjägerkanone in der Landesliga Südost bedeutete. Und Schwaig wollte mehr: In der 90. Minute legte Ascher im Strafraum einen Einwurf von Tobi Jell in den Lauf von Hellinger, der Torwart Heidfeld aus fünf Metern Entfernung tunnelte.

Es war für Hellinger das Ende einer ewigen Leidenszeit. Nach einer Knöcheloperation hatte er acht Monate pausieren müssen. Mit diesem Sieg kürte sich der FC Schwaig zur besten Mannschaft der Rückrunde, was im Anschluss ausgiebig mit den Fans gefeiert wurde. (Rainer Hellinger)