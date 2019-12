Türkgücüs Weihnachtswunder

Hallenfußball

Schöner Jahresausklang für den FC Türkgücü Erding.

Erding –Es ist wieder Licht zu sehen am Ende des Tunnels. Der FC Türkgücü Erding hat an Weihnachten die ersten Siege seit über einem halben Jahr gefeiert – wenn auch nur bei einem Hallenturnier. Denn wie jedes Jahr veranstalteten die Türken am ersten Weihnachtsfeiertag ein Herren-Turnier in der Semptsporthalle.

In Abwesenheit von Neu-Trainer Benji Tas übernahm sein Co, Yasin Cay, die Führung des FCTG. Mit einem äußerst jungen Kader konnten die Türken seit langem wieder fußballerisch überzeugen und schafften es sogar bis ins Finale, wo sie sich dem MSV Bajuwaren geschlagen geben mussten.

Höhepunkt des Turniers war das Spiel der Gastgeber gegen den FC Mintraching. Leon Saibt brachte die Gäste in Führung, mit einem Fallrückziehertor, auf das sogar Zlatan Ibrahimovic eifersüchtig wäre. Die Antwort des FCTG: Ein wuchtiger Distanztreffer von Emre Yavuz nach kurzem Dribbling. Der Endstand in der turbulenten Partie lautete 3:3.

Die Ergebnisse:

Gruppe A

Dachau - MSV Bajuwaren 0:2

FCTG II - Türk Sport Garching 1:3

FC Fürstenried - Vatanspor FS 0:1

MSV - FCTG II 5:1

Vatanspor - SV Türk Dachau 6:0

Garching - Fürstenried 2:0

MSV - Vatanspor 3:1

Fürstenried - FCTG II 2:1

Dachau - Garching 0:6

Fürstenried - MSV 1:8

Garching - Vatanspor 2:4

FCTG II - Dachau 5:0

MSV - Garching 4:1

Vatanspor - FCTG II 4:2

Dachau - Fürstenried 2:4

1. MSV München 22:4 15

2. Vatanspor Freising 16:7 12

3. Türk Sport Garching 14:9 9

4. FC Fürstenried 7:14 6

5. FC Türkgücü Erding II 10:14 3

6. SV Türk Dachau 2:23 0

Gruppe B

Mintraching - Türk. Mainburg 2:3

FCTG - RBS München 3:1

Niksarspor - Türkspor Allach 1:0

Mainburg - FCTG 2:2

Allach - Mintraching 1:0

RBS - Niksarspor 2:3

Mainburg - Allach 3:0

Niksarspor - FCTG 1:2

Mintraching - RBS 0:3

Niksarspor - Mainburg 3:3

RBS - Allach 3:0

FCTG - Mintraching 3:3

Mainburg - RBS 3:0

Allach - FCTG 1:6

Mintraching - Niksarspor 1:4

1. FC Türkgücü Erding 16:8 11

2. Türkspor Mainburg 14:7 11

3. Niksarspor 12:8 10

4. RBS München 9:9 6

5. Türkspor Allach 2:13 3

6. FC Mintraching 6:14 1

Halbfinale

MSV - Mainburg 4:1

FCTG - Vatanspor 5:1

Spiel um Platz 3

Mainburg - Vatanspor 3:2

Finale

MSV Bajuwaren - Türkgücü 2:0

Mayls Majurani