Mit gruseligen Fehlern zum Debakel: Buchbachs 1:7-Klatsche in Würzburg

Der TSV Buchbach erlebte einen rabenschwarzen Tag in Würzburg. © Imago/Frank Scheuring

Katastrophen-Alarm in der Würzburger Flyeralarm-Arena für den TSV Buchbach. Sieben Gegentore musste die Bichlmaier-Elf beim Absteiger schlucken.

Buchbach – Die Rot-Weißen kassierten mit dem 1:7 beim neuen Tabellenführer der Regionalliga die höchste Saisonpleite und mussten in den letzten drei Spielen satte 14 Gegentore fressen. „Wir schenken dem Gegner fünf Tore und kriegen dann noch zwei Kontertore, das ist richtig bitter“, klagte Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier.

Los ging das Drama am Dallenberg bereits in der 7. Minute, als Marcel Spitzer aus kurzer Distanz auf Torwart Andreas Steer zurücklegte, Saliou Sané den Braten roch, Steer überrumpelte und den Ball über die Linie drückte. Der Matchplan der Gäste war damit schon über den Haufen geworfen.

In der Folge ließen die Gäste nicht viel zu und hatten ihrerseits im Ansatz ganz gute Szenen. „Da hat uns einfach der Glauben gefehlt, da sind wir nicht richtig nachgegangen und sind auch nicht in zweite Welle gekommen. Mit etwas mehr Mut wäre da durchaus etwas machbar gewesen“, stellt Coach Bichlmaier fest.

Samed Bahar musste nach einer halben Stunde einen Schuss von Dominik Meisel kurz vor der Linie mit der Brust abwehren, auf der anderen Seite geriet ein Schuss von Tobi Sztaf nach einem Fersler von Sammy Ammari zu harmlos. Der Buchbacher Mittelstürmer stand dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Brennpunkt, als er bei einem Klärungsversuch artistisch unter die eigene Latte traf. Bichlmaier: „So ein Tor hat auch Seltenheitswert. Ich habe Sammy gesagt, er solle sich vorstellen, dass er das Tor auf der anderen Seite gemacht hat.“

Nur sechs Minuten nach Wiederbeginn bereits der dritte Treffer für Würzburg, als Steer einen Schuss von Sané noch abwehren konnte, Maximilian Zaiser den Nachschuss aber versenkte. Etwas Hoffnung keimte nach genau einer Stunde auf, zumal Sztaf nach einer Flanke von Christian Brucia aus dem Halbfeld zum 1:3 traf.

„Wir haben der Mannschaft dann nicht gesagt, dass sie jetzt aufmachen, sondern die Bälle hinten weghauen soll“, so Bichlmaier, der in der 70. Minute aber einen bärenstarken Konter von Benyas Junge-Abiol zum 4:1 sah. Danach nahm das Schicksal seinen Lauf, die eingewechselten Franz Helmer (78.), Daradan Karimani (80.) und Taha Aksu (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. (buc)