FCE Bamberg gg. TSV Buchbach LIVE: Wer beendet die Serie von drei Niederlagen?

Von: Michel Guddat

Gibt es heute mehr zu lachen? Der TSV Buchbach ist zu Gast beim FCE Bamberg. © FuPa/Michael Buchholz

Am fünften Spieltag der Regionalliga Bayern geht es für den TSV Buchbach zum FC Eintracht Bamberg. Gelingt den Gästen der erste Sieg? Wir berichten im Live-Ticker.

5. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Eintracht Bamberg - TSV Buchbach

Tabelle: Der TSV Buchbach kassierte drei Niederlagen in Serie und steht mit einem Punkt auf Platz 17. Aufsteiger Bamberg rangiert mit einem Sieg auf Platz 14.

Anpfiff der Partie ist am Samstag, 14 Uhr, im Fuchs-Park-Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

Bamberg/Buchbach – Krisenduell in Bamberg. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus Buchbach kommen mit drei Niederlagen im Gepäck. Welcher Mannschaft gelingt es, den Negativlauf zu beenden?

TSV Buchbach kommt mit gestärktem Selbstvertrauen nach Pokalsieg über den SV Donaustauf

Der Saisonstart des TSV Buchbach verlief alles andere als berauschend. Nachdem die Elf von Alex Käs am ersten Spieltag punkten konnte, folgten drei Niederlagen am Stück. Umso wichtiger war dann aber der 2:0-Pokal-Erfolg am Dienstag gegen den Bayernligisten SV Donaustauf.

Kapitän Aleksandro Petrovic wird wie folgt auf der vereinseigenen Website zitiert: „Das war wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen. Darauf wollen wir in Bamberg aufbauen. Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, der sicherlich auch bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen muss. Wenn wir da gegen einen direkten Konkurrenten etwas mitnehmen könnten, wäre das schon einiges wert.“

FCE Bamberg: Nach dem Auftaktsieg gab es drei knappe Niederlagen für den Aufsteiger

Auch der FCE Bamberg verlor seine letzten drei Spiele in der Regionalliga – gegen Ansbach und Aschaffenburg denkbar knapp mit 0:1. Am ersten Spieltag holte der Aufsteiger jedoch im Unterschied zu Buchbach direkt den ersten Dreier.

Größtes Problem der Eintracht war dabei die Torausbeute. Trainer Jan Gernlein erzählt auf der vereinseigenen Website: „Es waren extrem viele gute Situationen dabei, in denen wir leider eine schlechte Entscheidung getroffen haben. Da gilt es jetzt gleiche Gedanken für die Jungs herzustellen und zu hoffen, dass Ball und Spieler dann am selben Ort landen.“ (Michel Guddat)