FC Forstern: Happy End und Horror-Halbzeit

Teilen

Aufstehen, FCF! Nach der 0:3-Niederlage gegen den FSV Höhenrain war die Enttäuschung groß, aber die Forsternerinnen Kristin Wein, Katharina Obermair (sitzend), Isi Albanstetter, Katja Lalk und Manuela Rappolder haben den Titelkampf noch nicht aufgegeben. © Christian Riedel

So nah liegen Freudentaumel und Niedergeschlagenheit beieinander. Während der FC Forstern 2 im BOL-Spitzenspiel eine bittere Schlappe kassierte, freute sich die Erste über ihr Happy End beim Elfmeter-Krimi im Verbandspokal.

6:5 gewann der Regionalligist das Elfmeterschießen beim Bayernliga-Zweiten FC Stern München und schafften den Sprung ins Halbfinale. Erst eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit hatte Sandy Obermeier nach feinem Pass von Pija Reininger den 2:2-Ausgleich geschafft.

Aber der Reihe nach: Der FC Forstern startete gut ins Spiel und hatte Feldvorteile, doch schon nach zehn Minuten ging Gastgeber FC Stern überraschend in Führung. Forsterns Mannschaft unterlief in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld ein Ballverlust, und die Gastgeberinnen fuhren einen schnellen Konter, der zu einer Ecke führte. Auch hier war die Zuordnung nicht einwandfrei. Der auf den kurzen Pfosten gespielte Ball wurde zwar zunächst abgewehrt, doch dann kam Sterns Zoe Kristöfl aus kurzer Distanz an den Ball und traf zur 1:0-Führung.

Forsterns brauchte einige Minuten, um den Schock des Rückstands zu verdauen und kam dann spielstark zurück. Noch vor der Pause legte Obermeier den Ball für Franzi Stimmer auf, die das 1:1 markierte (39.). Wenig später lag Forsterns Führung in der Luft, denn Reininger hatte das 2:1 auf dem Fuß, doch Sterns Torfrau parierte großartig und hielt die Gastgeberinnen im Spiel.

Gleich nach Wiederanpfiff kam für den Regionalligisten die kalte Dusche. Im Mittelfeld hatte sich eine Spielerin der Gastgeberinnen den Ball erkämpft, den sie umgehend in den freien Raum für Elisabeth Rubner legte, die zur erneuten Führung traf (47.).

Zwar übernahm der FC Forsten in Halbzeit zwei mehr und mehr das Kommando, doch Tore wollten trotz der einen und anderen Möglichkeit nicht fallen. Die Zeit schien dem FC weg zu laufen, doch die Mannschaft gab nicht auf und erzwang schließlich den 2:2-Ausgleich, der dann ins Elfmeterschießen mündete.

Hier zeigte sich der Regionalligist eiskalt. Julia Deißenböck, Julia Ruckdeschel, Luisa Schmidt und Helena Altenweger trafen ins Schwarze. Das reichte, weil Torfrau Tine Kneißl zuvor zwei Stern-Elfmeter abgewehrt hatte.

FCF-Reserve ohne Chance im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Bezirksoberliga gewann der seit Wochen in bestechender Form spielende FSV Höhenrain sicher mit 3:0 Toren und egalisierte die 0:3-Niederlage der Vorrunde. Die FC-Reserve ist zwar noch immer Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung, hat aber schon ein Spiel mehr bestritten,

Forsters Zweite war stark gehandicapt in die Begegnung gegangen, denn nicht weniger als sechs Stammspielerinnen fehlten wegen Verletzung oder Krankheit. Dies ließ Trainer Stefan Baumgartner als Grund für die Niederlage aber nicht gelten, denn „der FSV Höhenrain hat heute eine ganz starke Leistung abgeliefert und auch verdient gewonnen“.

Forstern bekam vor allem in der ersten Halbzeit nie Zugriff zum Spiel, produzierte viele Fehlpässe im Mittelfeld, was aber auch auf die kampfstarke und einsatzfreudige Leistung des Gastes zurückzuführen war. Schmerzlich vermisst wurde die seit Wochen in Hochform agierende Forsterner Torfrau Lily Koch. Ohne sie fehlte vor allem bei den gefährlichen Flanken der Gäste Forsterns Abwehr die nötige Sicherheit, und das Unheil nahm seinen Lauf.

Bereits in der 14. Minute brachte Lisanne Röhrdanz den Gast in Führung, und der frühe Treffer gab dem FSV weiteren Auftrieb. In der 19. Minute traf Victoria Neuefeind zum 2:0 und legte nach einer halben Stunde gar das 3:0 nach. Das Spiel war damit gelaufen, obgleich Forsterns Mannschaft sich nie aufgab und auch in der zweiten Halbzeit besser agierte und zu Spielanteilen kam. Der Gast kontrollierte aber weiter die Partie und ließ nichts anbrennen. Kraft für weitere Tore aber fehlte, denn die starke erste Halbzeit hatte auch beim FSV Spuren hinterlassen.

Die Endphase der Meisterschaft ist richtig spannend, denn hinter Forstern (28 Punkte) und Höhenrain (25) lauert auch noch der Tabellendritte TSV Eiselfing (25), sowie der SV Saaldorf, der mit einem Sieg im Nachholspiel sogar auf 27 Zähler kommen kann.