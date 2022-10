FCM wartet weiter auf ersten Sieg

Von: Dieter Priglmeir

Gina Peter glich für Geroldshofen gegen Moosingen zum 1:1 aus © SVG

Bis sieben Minuten vor Schluss durften die Fußballerinnen des FC Moosinning vom ersten Saisonsieg träumen, dann aber schlug doch noch Gina Peter zu und rettete Gastgeber SV Geroldshausen das 1:1 (0:0)-Remis.

Moosinning – Zuvor und danach hatte Franzi Kneidinger die erfolgreichste Stürmerin der Kreisliga bestens in Schach gehalten. Allerdings hatte auch der FCM gerade in der ersten Halbzeit nur wenig offensive Akzente gesetzt. „Bis dahin war es ein klassisches 0:0-Spiel“, berichtet Kapitänin und Keeperin Kathrin Lehrhuber. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. Nach schöner Vorlage der eingewechselten Janina Ziegler gelang Neuzugang Madeleine Möbes die Führung (59.). Die Partie wurde hitziger, was auch vier Gelbe Karten – drei für den FCM – belegen. Dann nutzte schließlich Peter ihre erste Chance zum Ausgleich. „Letztlich war’s verdient“, meint Kneidinger, „wobei wir noch ein oder zwei Tore hätten erzielen können, während Geroldshausen im ganzen Spiel nur dreimal auf unser Tor geschossen hat“. (pir)