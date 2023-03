Fegt Forstern Frensdorf vom Feld? FC-Frauen starten in die Rückserie

Allein gegen alle Geislingerinnen: FCF-Torjägerin Sandra Gillhuber (2. v. r.) trifft beim 8:2-Erfolg im Testspiel gegen den FCL. © Eicke Lenz

Nach der langen Winterpause muss Forsterns Fußball-Frauenmannschaft vor der Fortsetzung der regulären Punktspielrunde noch zwei Nachholspiele austragen. Am Samstag um 18 Uhr ist der SV Frensdorf zu Gast beim FCF.

Forstern – Bekanntlich wurde das Spiel gegen den SC Amicitia München im Herbst auf Wunsch der Münchnerinnen verlegt und die nun anstehende Partie gegen den SV Frensdorf im November nach einer Stunde wegen Nebels abgebrochen. Forsterns Frauen verzichteten in der Spielpause auf Hallenturniere und begannen Anfang Februar mit der Vorbereitung. In der Sportschule des BFV in Oberhaching wurde Ende Februar ein viertägiges Trainingslager durchgezogen, um bestmöglich vorbereitet in die Punktspiele zu gehen.

Die Vorbereitungsspiele zeigten, dass die Mannschaft noch nicht in optimaler Verfassung ist. Gegen den FFC Wacker München (Tabellendritter der Regionalliga Süd) gab es eine 1:3 Niederlage, es folgten zwei Siege gegen den TSV Gilching (4:2) und den FC Langengeisling (8:2), die aber beide erst kürzlich mit dem Training wieder begonnen hatten. Dann verlor der FC Forstern zuhause 0:1 gegen den FFC Wacker München 2 (Tabellenvierter der Landesliga Süd), doch diese Niederlage bei dem offenen Spiel nahm Trainer Sebastian Wiese nicht als Maßstab, denn beim Gast spielten mehrere Spielerinnen der Regionalligamannschaft.

Forsterns Trainer hatte am Freitagabend noch ein Abschlusstraining angesetzt, bei dem das Erarbeiten von Torchancen und deren Verwertung auf dem Programm stand.

Da der Kader bis auf die beiden Langzeitverletzten Julia Deißenböck und Julia Arauner komplett ist und zum Auftakt der FC Forstern drei Heimspiele hat, soll das Punktekonto doch um einiges verbessert werden, wie Trainer Sebastian Wiese unterstreicht: „Wir wollen zeigen, warum wir die beste Abwehr der Bayernliga haben und natürlich auch an die starken Leistungen in der Vorrunde anschließen. Auch wenn aufgrund der Wettervorhersage mit einem schweren Boden gerechnet werden muss, wollen wir mit einem kampfbetonten und guten Spiel dafür sorgen, dass die Punkte in Forstern bleiben und wir unseren guten Tabellenplatz weiter absichern können.“