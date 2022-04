Wörth gegen Forstern - Finale im Abstiegskampf

Von: Tobias Fischbeck

Fernduell: Der FSV Steinkirchen und die DJK Ottenhofen (gelb) stehen punktgleich an der Spitze. © christian Riedel

Schlusslicht SV Wörth II erwartet den Vorletzten FC Forstern II

Landkreis – Ottenhofen und Steinkirchen marschieren im Gleichschritt an der Spitze der A-Klasse 8. Spannend ist es aber auch am Tabellenende.

Die DJK Ottenhofen muss beim heimstarken SV Walpertskirchen II antreten. „Wir haben zwei Wochen sehr gut trainiert. Es ist Feuer drin, und die Stimmung ist gut. Aber wir gehen ohne Druck ins Spiel. Die einzigen, die etwas zu verlieren haben, sind die Ottenhofener. Wir werden sie so lang ärgern und nerven wie möglich und schauen, was dabei heraus kommt“, kündigt SVW-Spielertrainer Sergio Linke an. „Wir erwarten ein knackiges Spiel. Gegen eine in der Regel gut organisierte und defensiv sehr sichere Mannschaft erfordert es Geduld und Unnachgiebigkeit“, weiß Ottenhofens Abteilungsleiter Benjamin Settles. „Bereits im Hinspiel haben uns die Walpertskirchener das Leben sehr schwer gemacht. Dieses Spiel hätte durchaus anders verlaufen können.“

Mit der SpVgg Neuching hat der punktgleiche Tabellenzweite FSV Steinkirchen ebenfalls einen unangenehmen Gegner. FSV-Trainer Kosta Papantoniou warnt: „Neuching hat eine junge Mannschaft mit schnellen und guten Spielern. Wir wollen natürlich etwas gutmachen, nachdem wir das Hinspiel verloren haben“.

Der TSV Dorfen II ist in Lauerstellung. „Wir sind zur Zeit richtig gut drauf, sind jetzt auf dem dritten Platz und wollen weiter angreifen“, kündigt ein selbstbewusster TSV-Spielertrainer Nik Jensen an. „Wir haben Dorfen in der Hinrunde die Serie starten lassen. Vielleicht sind wir auch diejenigen, die die Serie wieder beenden“, hofft dagegen Christoph Böning, Trainer des Hörlkofener SV.

Stark präsentiert hat sich in den letzten Wochen der TSV St. Wolfgang. Mit dem Tabellennachbarn SC Moosen II wartet eine unangenehme Aufgabe. Sein Team wolle die Serie ausbauen, kündigt St. Wolfgangs Trainer Harry Weiß an. „Wolfgang hat die Vorrunde etwas verpennt, und der weitere Saisonverlauf wird sich am Osterwochenende mit den Spielen gegen Grüntegernbach und Steinkirchen entscheiden“, mutmaßt SCM-Trainer Johannes Schirmbeck. Sein Team ist nach wie vor von langfristigen Ausfällen gebeutelt.

Der TSV Grüntegernbach darf sich noch Außenseiterchancen ausrechnen und bekommt es mit dem FC Lengdorf II zu tun. „Wir erwarten ein ähnlich enges Spiel wie in der Vorrunde. Ziel sind aber die ersten drei Punkte im Jahr 2022“, sagt Grüntegernbachs Sportlicher Leiter, Wolfgang Schnappberger.

Die BSG Taufkirchen II erwartet zum Derby den FC Inning. „Die derbe Klatsche im Hinspiel soll ausgebügelt werden“, hofft BSG-Kapitän Bastian Schlossnikl. „Für mich und meinen Bruder Adri ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, und wir haben richtig Bock darauf. Es ist ein Treffen unter Freunden“, sagt Innings-Spielertrainer Manuel Hahn. Man nehme die Favoritenrolle an.

Im Abstiegskampf kommt es zum Finale. Schlusslicht SV Wörth II hat im Duell mit dem Vorletzten FC Forstern II die allerletzte Chance, doch noch den Anschluss herzustellen. „Wir werden versuchen, die Punkte zu holen“, gibt sich SV-Abteilungsleiter Heini Hundsnurscher eher vorsichtig. TOBI FISCHBECK