Finsigs Eckmüller: "Wir machen zu viele individuelle Fehler"

Starkes Baldham zu Gast

von Christoph Seidl schließen

FC Finsing - Als Aufsteiger 20 Punkte in der Vorrunde – „das ist schon okay“, sagt Finsings Spielertrainer Thomas Eckmüller und fügt hinzu: „Es hätten auch ein paar Punkte mehr sein können.“

Individuelle Schnitzer wie am Mittwoch vor dem ersten Gegentor beim 0:2 gegen Forstinning „werden halt in der Bezirksliga gnadenlos bestraft, und da machen wir einfach noch zu viele“, moniert der Coach. Gegen den Tabellenzweiten SC Baldham-Vaterstetten (So., 15 Uhr) dürfe so ein Fehler im Aufbauspiel nicht passieren. Es dürfte auch so schon schwer genug werden.

„Baldham ist mit Forstinning zu vergleichen. Das ist eine spielerisch starke Mannschaft, gegen die wir kompakt stehen und diszipliniert arbeiten müssen“, fordert Eckmüller. „Wir werden nur wenige Chancen bekommen, und die müssen wir nutzen.“

Wie die Startformation aussehen wird, will Eckmüller kurzfristig entscheiden. Erst beim Abschlusstraining könne er sehen, wie die Mannschaft das Mittwoch-Spiel verkraftet hat. Bisher hat sich allerdings noch niemand abgemeldet. Zurück im Kader sind der zuletzt beruflich verhinderte Markus Hermansdorfer und Auslandsstudent Florian Hölzl.

Eckmüller erinnert sich an die 0:2-Niederlage aus der Vorrunde. Seine Mannschaft habe damals kein schlechtes Spiel gemacht, „aber man hat schon gemerkt, dass wir neu in der Bezirksliga waren.“ Wie weit die Mannschaft inzwischen gereift ist, kann sie am Sonntag vor eigenem Publikum zeigen. „Wenn wir in der Rückrunde wieder 20 Punkte holen, wäre ich sehr zufrieden“, meint Eckmüller, Denn das würde locker zum Klassenerhalt reichen. dieter Priglmeir

tipp: 2:0 für Finsing

Der FCF-Kader:

Lehmer, Ascher, Ecker, Kövener, Bonnet, Schmitt, Eckmüller, Hölzl, Hölzlein, Gasda, Forchhammer, M. und C. Rickhoff, Loskot, M. Wojciechowski, Hermansdorfer, Fuchs, Walther, Schröder.

