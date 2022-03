Finsing dreht das Spiel

Hiergeblieben: Finsings Kapitän Fabian Kövener (2. v. r.I) stoppt BSG-Talent Jannik vom Hofe. Valentin Unterreitmeier (r.) sowie Valentin Bachmeier und Leonhard Hölzl (v. l.) beobachten die Szene. © Christian Riedel

Packende Spiele gab es in der Kreisliga

FC Finsing - BSG Taufkirchen 3:1

„Am Ende war der Sieg hochverdient“, sagte Finsings Pressesprecher Robert Hartmann nach dem Match gegen die BSG, die vergangene Woche schon ein Nachholmatch bestritten hatte. Während der ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer ein offenes Spiel mit Chancen hüben wie drüben. Während Christian Hennel und Marko Batljan für den FC knapp dran waren, vergab BSG-Käpt’n Andre Huber die größte Chance frei vor Keeper Sebastian Lehmer. Dann hielt der Taufkirchener aus fast 25 Metern einfach mal drauf, und schließlich fiel seine Bogenlampe über Lehmer hinweg ins Tor (49.). Dieser Treffer beflügelte nun aber eher den FCF, „denn ab hier haben wir viel zielgerichteter gespielt“, berichtete Hartmann. Und die Wende sollte bald folgen. Zunächst staubte Markus Rickhoff ab (53.), ehe Fabian Kövener seine Farben mit einem Flugkopfball nach einer feinen Hennel-Flanke in Führung brachte (61.). Doch Taufkirchen war dran am Ausgleich, aber Valentin Unterreitmeier vergab aus guter Position (75.). Alle Zweifel behoben waren schließlich in der Nachspielzeit: Kövener hatte butterweich serviert, Joker Philipp Tholl vollstreckte (90.+2). Taufkirchens Spielertrainer Tobias Schediwy zeigte sich als fairer Verlier: „Letztlich war der Finsinger Sieg verdient, vielleicht ein Tor zu hoch. Das 1:1 ist für uns zu schnell gefallen und das 1:2 danach auch. Da waren wir 15 Minuten zu passiv.“ Mit seinem Team war er aber zufrieden: „Im Großen und Ganzen haben wir uns trotz unserer Personalsorgen sehr gut verkauft und hatten noch die Riesenchance aufs 2:2, aber es sollte nicht sein.“

Rassige Duelle lieferten sich die Lengdorfer und Wartenberger Kicker: hier Franco Soave (l.) und Hannes Schmidt. © Roland Albrecht

TSV Wartenberg - FC Lengdorf 2:2

Überglücklich waren am Sonntagnachmittag mit dem einen Zähler die Lengdorfer Kicker – und das, obwohl sie sogar mit 2:0 Toren in Führung gelegen hatten. Nach einem Freistoß von Spielertrainer Franco Soave vom Strafraumeck ließ Wartenbergs Keeper Felix Schönwalder das Leder weit abprallen, und Markus Sigl beförderte den Ball mit dem Knie in die Maschen (6.) – von der Strafraumkante. „So ein Tor machst du auch nur ein Mal im Leben“, kommentierte Wartenbergs Spartenchef Thomas Rademacher. Nur gute zehn Minuten später bekamen die FC-Kicker einen indirekten Freistoß im Strafraum zugesprochen – nach einem Schönwalder-Fehler. Dieses Geschenk ließ sich Soave nicht nehmen und traf zum 2:0 (18.). Doch den TSV-Burschen gelang noch vor dem Seitentausch der psychologisch wertvolle Anschlusstreffer. Nachdem Lengdorfs Alex Reger im Strafraum den Ball mit der Hand berührt hatte, gab es Strafstoß, und den vollstreckte Maxi Härtl sicher (45.). „Nach dem Seitenwechsel waren wir die klar bessere Mannschaft, uns haben nur die Chance gefehlt, um auch zu gewinnen“, resümierte Rademacher. Immerhin ein Zähler blieb dem TSV. Nach einem feinen Zuspiel von Christian Schmuckermeier drückte Manuel Engl das Leder zum 2:2 über die Linie (61.). Auch in Überzahl – Lengdorfs Tobias Lechner hatte sich nach wiederholtem Foulspiel mit der Ampelkarte verabschiedet (79.) – war nicht mehr drin. „Wir müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein“, erklärte FC-Spartenchef Anton Bauer. Rademacher hatte die Seinen einem Sieg näher gesehen.

SV Wörth - TSV Au 2:1

Rundum zufrieden waren gestern am späten Nachmittag die Wörther Verantwortlichen. Nicht nur hatte der Tabellenvierte den akut abstiegsgefährdeten Gast aus der Holledau knapp geschlagen, vor allem hatten Coach Ewald Rupprecht nur zwölf Spieler zur Verfügung gestanden. Doch auch die Rumpfmannschaft erledigte ihre Sache nicht schlecht. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt“, lobte der Trainer deswegen hinterher. Hinten ließen die Hausherren quasi nichts zu, vorne nutzte der SV dagegen seine Chancen eiskalt. Wie etwa nach 24 Minuten, als ein abgefälschter Pass bei Maxi Wanninger gelandet war. Er schlenzte Keeper Christoph Mayerhofer das 1:0 durch die Beine (24.). Wichtig: Wörth legte noch vor der Pause nach. Nachdem Mayerhofer den Ball nicht richtig festhalten hatte können, stand Paul Bucher parat und staubte zum 2:0 ab (39.). Zwar verkürzte Au nach einem blitzsauberen Konter durch Alex Schwarz (43.). Doch auch in Durchgang zwei war Wörth das bestimmende Team. Hätten Bucher, Wanninger und Markus Ianos ihre Chancen genutzt, der Sieg wäre höher ausgefallen. MATTHIAS SPANRAD