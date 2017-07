Finsing erwartet "technisch sehr versiertes" Kirchheim

Spielertrainer Eckmüller beeindruckt

FC Finsing - Die Partie beim VfB Forstinning am Mittwoch wurde abgesagt. Der FC Finsing ist deshalb deutlich ausgeruhter als der heutige Gegner SC Kirchheim (Sa., 16 Uhr), der binnen acht Tagen sein drittes Spiel bestreitet. Doch der Kader des heutigen Gegners ist groß genug für solche Belastungen. Spielertrainer Steven Toy etwa war noch gar nicht auf dem Platz, denn er lässt lieber dem Nachwuchs den Vortritt.

Der FC Finsing hat dagegen sehr wohl Personalsorgen: Diesmal fehlen die verletzten Manuel Fuchs und Markus Hermansdorfer sowie Sebastian Lehmer wegen einer Virusinfektion und der beruflich verhinderte Felix Loskot. Martin Wojciechowski wird in den Kader zurückkommen.

Spielertrainer Thomas Eckmüller ist beeindruckt vom Gegner. „Generell könnte ich nahezu zu jedem Spieler etwas Positives sagen. Das ist eine technisch sehr versierte Mannschaft, die nach vorne spielen will. Kämpferisch und von der Robustheit her ist die Mannschaft auch extrem weit.“ Seine Marschroute ähnelt der aus der letzten Woche. „Wir müssen gut zustellen und kompakt als Mannschaft verschieben.“ Kampfgeist, Laufbereitschaft und Willensstärke setzt er voraus. Und natürlich dürfe sich der Aufsteiger nicht zu viele Fehler leisten. „Wir werden und wollen uns aber keinesfalls hinten reinstellen“, kündigt Eckmüller an, der auch noch eine bessere und lautstärkere Kommunikation vor allem in der Defensive fordert. Außerdem müsse das Team schneller umschalten, wenn es in die Offensive geht. „Abwehr und Sturm standen in Vaterstetten phasenweise viel zu weit auseinander“, kritisiert der Coach. „Dazu kommt, dass wir Spielsituationen früher und besser erkennen müssen. Vor allem bei den Standardsituationen müssen wir aufpassen. Hier hat der Gegner große Qualitäten.“

tipp: 1:1

Der FCF-Kader:

Deutinger, Lehmer, Kitel, Ecker, Gasda, M. Rickhoff, Ascher, Schröder, Hölzlein, Kövener, Bonnet, Hennel, Schmitt, Walther, L. und M. Wojciechowski, Hoser, C. Rickhoff, Eckmüller, Egerer, Tholl und Florian Hölzl.

Fanfest:

Der FC Finsing verbindet die Partie mit einem Fanfest in Kooperation mit dem BFV. Rund um das Derby sollen die Zuschauer mit einem kleinen Rahmenprogramm unterhalten werden. Außerdem findet nach der Partie eine öffentliche Pressekonferenz statt.

Quelle: fussball-vorort.de