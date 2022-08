Finsing fährt zum Aufsteigerduell nach Raubling: „Wir wollen unbedingt nachlegen“

Bernd Häfele, Trainer des FC Finsing. © Sven Leifer

Der FC Finsing will im Aufsteiger-Duell mit dem TuS Raubling den zweiten Saison-Dreier einfahren. Trainer Gasda ist zuversichtlich vor dem Spiel.

Finsing – Nach dem ersten Saisonsieg soll vor dem zweiten Dreier sein – so die Devise beim FC Finsing, der an diesem Samstag um 14.30 Uhr zum Aufsteigerduell beim TuS Raubling antritt. „Wir wollen unbedingt nachlegen“, sagt Finsings Co-Trainer Stefan Gasda.

FC Finsing: „Das hätte sich fast gerächt“

In der Rückschau auf das 2:1 gegen Langengeisling kritisiert der 30-jährige Verteidiger, dass sein Team wieder einmal viele gute Chancen nicht genutzt hat: „Das hätte sich fast gerächt. Wenn der Gegner seinen Elfmeter nicht verschossen hätte, wären wir am Ende wahrscheinlich wieder nur mit einem Punkt dagestanden. So aber hatten wir Glück, auch wenn der Sieg unterm Strich verdient war.“

In Raubling wird es personell ein paar Rochaden geben, denn mit Kapitän Leo Hölzl, Luca Walther und Christopher Biendl sind gleich drei Mann im Urlaub. „Das ist eben Amateurfußball. Da kann man den Jungs keinen Vorwurf machen, wenn sie mal ein oder zwei Spiele fehlen. Aber natürlich tut es uns weh, wenn ein Mann wie Leo Hölzl fehlt, der ja nicht nur unser Kapitän ist, sondern auch einer der besten Spieler“, sagt Gasda, der hofft: „Das müssen wir irgendwie als Mannschaft kompensieren.“ Immerhin kehren auf der anderen Seite auch drei Mann in den Kader zurück: Marco Simml und Philipp Tholl kommen gut erholt aus dem Urlaub, Marko Batljan hat seine Rotsperre verbüßt. „Der Sieg gegen Langengeisling war wichtig fürs Selbstvertrauen. Die Mannschaft hat gesehen, dass es auch in der Bezirksliga klappt.“

TuS Raubling vor Partie gegen Finsing: „Das ist eine kampfstarke Mannschaft“

Gegner Raubling hat Gasda bei der 1:2-Niederlage in Töging unter die Lupe genommen und wichtige Erkenntnisse gewonnen. „Das ist eine kampfstarke Mannschaft, die aber auch Fußball spielen will. Das könnte uns entgegenkommen. Gegen Mannschaften, die nur hinten drinstehen, tun wir uns eher schwer“, stellt Gasda fest. „Die Raublinger haben schon ein paar richtig gute Kicker. Trotzdem wollen wir nicht nach Raubling fahren, um dort die Punkte abzuliefern. Das ist ein Aufsteiger, wie wir auch, und deswegen denke ich, dass das ein Duell auf Augenhöhe werden wird. Wenn wir sofort einen Dreier nachlegen könnten, wäre das natürlich eine runde Sache.“