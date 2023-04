Finsing muss nachlegen - Co-Trainer Gasda mit Zuversicht nach Freilassing

Teilen

Stefan Gasda hofft auf den nächsten Sieg. F.: cR © Christian Riedel / fotografie-ri

Vergangenes Wochenende konnte der FC Finsing gegen Spitzenreiter Kastl die Überraschung schaffen. Gegen Freilassing will der FC nachlegen.

Finsing – Kann der FC Finsing nach dem Überraschungscoup gegen Tabellenführer TSV Kastl an diesem Samstag (16 Uhr) beim ESV Freilassing nachlegen? Die Chancen stehen gut, denn die Grenzstädter haben in diesem Kalenderjahr nur die Auftaktpartie gegen den SB Rosenheim 4:0 gewonnen. Seitdem gab es drei Unentschieden gegen Moosinning, Ostermünchen und Buchbach sowie zwei Niederlagen in Langengeisling und gegen Siegsdorf.

„Wir haben keine Ahnung, was mit den Freilassingern los ist. Wir hören nur immer von den Gegnern, wo die Schwachstellen sind und können das fast nicht glauben. Freilassing war im Hinspiel bei uns die beste Mannschaft, die in dieser Saison in Finsing gespielt hat“, erinnert sich Finsings Co-Trainer Stefan Gasda. „Die haben uns damals regelrecht an die Wand gespielt, und mit der 1:3-Niederlage waren wir noch gut bedient.“ Er hofft nicht, dass bei den Hausherren ausgerechnet jetzt der Knoten wieder platzt: „Wir fahren da als Außenseiter hin. Aber wenn wir an die Leistung anknüpfen, die wir gegen Kastl gezeigt haben, können wir schon was mitnehmen.“

Bei vier Punkten Rückstand zur gesicherten Zone und nur noch sieben Saisonspielen müssen die Finsinger wohl oder übel punkten. „Wir müssen wieder hundertprozentige Leidenschaft auf den Platz bringen, jeder muss für den anderen kämpfen und laufen, so wie wir es gegen Kastl gemacht haben“, sagt Gasda, der hofft: „Vielleicht haben wir ja jetzt die richtige Mischung der Mannschaft gefunden. Es fehlen zwar immer noch fünf oder sechs Stammspieler, aber gegen Kastl hat man das Feuer gesehen.“

Personell ändert sich bei Finsing nichts, und auch taktisch bleibt die Marschroute gleich. „Wir haben gut trainiert, haben einen klaren Plan, den wir dann halt auch umsetzen müssen“, sagt Gasda. „Vielleicht ist ja mit dem Sieg gegen Kastl endlich der Knoten bei uns geplatzt.“ (Michael Buchholz)

FCF-Kader

Strunk (Schröder), Fleischmann, Gasda, Schäfer, Rickhoff, L. Hölzl, F, Hölzl, Hölzlein, Hennel, Bluhme, Engelhard, Walther, Kövener, Schmitt, T. Simml, Tholl, Huber, Fuchs