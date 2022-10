Finsing will gegen SK Srbija den ersten Auswärtspunkt - Gasda ist vorsichtig optimistisch

Hoffen auf die Überraschung: Nach dem Erfolg gegen Rosenheim wollen die Finsinger um (v. l.) Valentin Bachmeier, Dominik Bluhme, Stefan Hölzlein und Markus Rickhoff endlich auch einmal auswärts punkten. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Zum Ende der Hinrunde wartet mit dem Bezirksliga-Neuling SK Srbija München noch einmal ein harter Brocken auf den FC Finsing.

Finsing – Zum Vorrundenabschluss in der Bezirksliga Ost gastiert der FC Finsing an diesem Samstag um 15 Uhr bei Mitaufsteiger SK Srbija München. Die Gastgeber, die auf dem zweiten Platz stehen und auf eigener Anlage noch ungeschlagen sind, gehen als klarer Favorit in die Partie, Finsing wartet dagegen immer noch auf den ersten Auswärtspunkt.

„Spielerisch ist das eine der besten Mannschaften der Liga. Da sind wir klarer Außenseiter“, weiß Finsings Co-Trainer Stefan Gasda, der die Mannschaft von Spielertrainer Andrej Skoro mehrmals unter die Lupe genommen hat: „Das ist eine wirklich gute Mannschaft, die eigentlich gar nicht in die Liga gehört. Wenn man die Fußball spielen lässt, hat man schon verloren. Das sind eigentlich nicht die Gegner, mit denen wir uns messen können.“

Der Kader der Serben ist gespickt mit Kickern, die schon höherklassig unterwegs waren, wie etwa Ex-Profi Savio Nsereko. Beste Torschützen der routinierten Gastgeber sind David Androsevic und Antonio Saponaro mit jeweils acht Treffern.

Umstellen müssen sich die Finsinger, die zuletzt zwei Heimsiege gegen Rosenheim und Peterskirchen feiern konnten, nicht nur wegen der Spielweise des Gegners, sondern auch wegen der Platzbedingungen, spielen die Serben doch auf einem kleinen Kunstrasenplatz, der ihren technischen Fähigkeiten entgegenkommt.

„Wichtig ist, dass wir den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen“, sagt Gasda, wohlwissend, dass sein Team den Gastgebern mit bissigen Zweikämpfen und viel Laufarbeit die Lust am Fußball nehmen muss. Läuft es bei Srbija nicht nach Plan, tauchen oftmals Probleme mit der Disziplin auf. Nicht umsonst nimmt die Skoro-Truppe in der Fairplay-Tabelle mit vier Roten, einer Gelb-Roten und 35 Gelben Karten den letzten Platz ein.

Bei Finsing kehrt Dominik Bluhme wieder in den Kader zurück, Kapitän Leo Hölzl fällt weiterhin aus, Stefan Hölzlein ist beruflich verhindert. „Nach zwei Siegen macht es natürlich allen viel mehr Spaß. Aber um bei den Serben punkten zu können, muss schon viel zusammenkommen“, weiß Gasda. „Mit 15 Punkten haben wir unser Zwischenziel für die Vorrunde erreicht, aber oft haben wir gerade auswärts Punkte unglücklich liegen lassen. Vielleicht gelingt uns ja dieses Mal eine Überraschung.“ (Michael Buchholz)

Tipp: 3:1 für Srbija

FCF-Kader

Strunk (Schröder); Eberhart, Fleischmann, Gasda, Batljan, Ascher, F. Hölzl, Bachmeier, Bluhme, Hennel, Huber, Engelhard, Walther, Fuchs, Tholl, T. Simml, Rickhoff