Finsing will die nächste Serie starten

Fußball

von Dieter Priglmeir

Die Niederlage vom vergangenen Wochende lässt der FC Finsing 2 nicht auf sich beruhen.

FC Fraunberg - FC Finsing II: Am 19. Spieltag hat es den FC Finsing 2 erwischt. Das 1:3 gegen Langenpreising war die erste Saisonniederlage. „Wir werden einfach eine neue Serie starten“, sagt Trainer Wojtek Wojciechowski. „18 Mal ungeschlagen – damit haben wir sowieso Vereinsgeschichte geschrieben.“ Es fehlen diesmal Marco und Andreas Simml sowie Ferdinand Weindl. „Es war nicht immer leicht, die Mannschaft zu motivieren. 18 Wochen lang!“ Der Coach erwartet ein schweres Spiel, weil Fraunberg den Anschluss nicht verlieren möchte.

RW Klettham II - SC Oberhummel :Christian Landa erinnert sich an die Rote Karte im Hinspiel gegen Oberhummel. Ein Spieler habe „Ah, geh!“ gesagt, der Schiri „Arschloch“ verstanden. „Dadurch waren wir 30 Minuten in Unterzahl.“ Der Kletthamer Trainer weiß, wie es zum Missverständnis kam: „Es war sehr windig. Daher habe er es so verstanden, hat der Schiri mir nach dem Spiel gesagt.“ Die Punkte würden Landa diesmal wiederholen. „Ansonsten haben wir zwei, drei verletzte Spieler,die wohl nicht auflaufen können. Dafür kommt einer aus der Verletzung zurück, und die Oster-Urlauber, die wahrscheinlich jeder hat.“

SpVgg Eichenkofen - FC Moosinning III: Viele Ausfälle beklagt Eichenkofens Trainer Ilker Yildiz, und das habe nichts mit den Maibaumwachten zu tun. Wenigstens darf Rotsünder Lukas Ippisch wieder spielen. „Außerdem muss wieder mal ein Sieg her daheim!“

SpVgg Neuching - SV E. Berglern: Euphorie in Neuching. Schließlich habe die SpVgg sogar gegen Langengeisling 2 gewonnen, obwohl der FCL einige aus dem Kreisliga-Kader dabei hatte, wie Fußballchef Rudi Weber stolz sagt. Verletzt ist Adrian Schindler. Weber: „Wir wollen am Samstag unbedingt drei Punkte einfahren und den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Wir werden Berglern nicht unterschätzen, aber unser Vorteil ist, dass wir zuhause spielen.“

FC Langengeisling II - SG Reichenkirchen: Revanche für die Hinspiel-Niederlage will der FCL 2 gegen Reichenkirchen. Victor Koinegg fällt aus. Lucas Seeholzer spielt in der Ersten, die dafür Markus Obermaier abgibt. Trainer Mateus Gawelek: „Am Wochenende erwartet uns in Langengeisling wunderschönes Osterfußballwetter.“