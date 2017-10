Finsing will Serie auch gegen Favorit Forstinning ausbauen

Erstes Duell seit einem Vierteljahrhundert

von Markus Schwarzkugler schließen

1993 trafen der FC Finsing und der VfB Forstinning letztmals in einem Ligaspiel aufeinander. Am Mittwoch ist es wieder so weit.

Der FC Finsing darf am Mittwoch mit Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen den VfB Forstinning gehen (Anstoß um 19 Uhr). Die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Eckmüller ist in der Bezirksliga Ost seit drei Spielen ungeschlagen. Zu verdanken hat sie das Torjäger Christian Rickhoff, der am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den ASV Au durch eine Einzelleistung kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielte. Das geht in Ordnung, findet 3. FCF-Vorsitzender Wolfgang Eberhart, schließlich habe das Team in dieser Saison schon öfter Pech gehabt.

Die Forstinninger gehen als Tabellendritter favorisiert in die Partie, haben aber zuletzt das Topspiel beim Zweiten Baldham-Vaterstetten 0:2 verloren. Der Gegner spielt für Eberhart aber eine untergeordnete Rolle: „Die Forstinninger haben vor der Saison gejammert, jetzt stehen sie gut da. So schlecht können sie nicht sein. In der Liga kann aber jeder jeden schlagen. Wir haben gegen den Ersten Wasserburg einen Punkt geholt, aber gegen hintere Mannschaften verloren.“

Die beiden Teams treffen nun binnen zehn Tagen zweimal aufeinander. Nachdem die Partie am zweiten Spieltag ins Wasser gefallen ist, hofft Eberhart nun auf „schönes Wetter und ein schönes Spiel“. Es ist übrigens das erste Liga-Duell der beiden Teams seit dem 1:1 in der Saison 1992/93 der damaligen A-Klasse, also der heutigen Kreisliga.

Beim FCF, der sich laut Eberhart aufs Kontern verlagern wird, fehlt Florian Hölzl (Studium). Forstinnings Mathias Hirt ist rotgesperrt.

FCF-Kader: Lehmer, Ascher, Ecker, Kövener, Bonnet, Schmitt, Eckmüller, Hölzlein, Forchhammer, Gasda, M. und C. Rickhoff, Loskot, M. Wojciechowski, Fuchs, Walther, Schröder.

Quelle: fussball-vorort.de