Finsinger Freude, Wolfganger Würde

Von: Dieter Priglmeir

Elfmeter-Helden: Nach der Entscheidung vom Punkt kannte der Jubel keine Grenzen mehr. © Günter Herkner

Der A-Klassist TSV St. Wolfgang geht erhobenen Hauptes in die nächste Relegationsrunde, und der FCF hatte nach dem Sieg eine Dauerfeier.

Finsing/St. Wolfgang – Elfmeterhelden und Pechvögel, genügend Tore und eine viel diskutierte Hinausstellung – die Partie in Altenerding hatte alles, was ein Relegationsspiel braucht. Wie berichtet, setzte sich der FC Finsing mit 6:5 Toren nach Elfmeterschießen gegen den TSV St. Wolfgang durch und darf weiterhin in der Kreisklasse bleiben.

„Das ist auch wichtig für den Verein, denn sonst hätten wir in der kommenden Saison zwei Mannschaften in der A-Klasse gehabt“, erinnerte Florian Lex an den Aufstieg der Dritten. Der 35-Jährige hatte für Hochzeiter Thomas Bonnet als Trainer ausgeholfen. Zusammen mit Manfred Bonnet coachte er das Team erst von der Seitenlinie aus, ehe er ab der 75. Minute selbst ins Spiel mit eingriff und dann auch einen Elfmeter schoss.

„Früher habe ich auch die Strafstöße geschossen. Aber das war mein erstes Elfmeterschießen.“ Ob er nervös war vor seinem Schuss? „Sagen wir mal so: Die anderen waren nervöser“, meinte Lex grinsend.

Das Relegationsspiel fand er „richtig cool. Es hatte unterschiedliche Phasen. Zuerst waren wir besser. Nach dem 1:2-Rückstand hatten wir dann Glück, dass nicht der dritte Gegentreffer fiel. Der Wolfganger Platzverweis kam uns dann auch zugute“.

Der FC bleibt also Kreisklassist, was das Feiern anbelangt, darf man das Team getrost noch ein paar Ligen höher ansiedeln. Nach dem Triumph in Altenerding fuhren die Kicker noch ein paar Tankstellen an „und zündeten dann das Finsinger Fußballstüberl an“, wie ein Beobachter berichtete. Am Morgen danach ging es mit einem Frühschoppen weiter. „Gut möglich, dass einige dazwischen nicht geschlafen haben“, mutmaßt Lex, der auch von einigen Wetten gehört hatte. Haare ab, Haare färben – da sei einiges dabei gewesen.

Ganz anders natürlich die Stimmung in St. Wolfgang. „Wir sind sehr, sehr enttäuscht“, sagte Fußballchef Bernhard Deuschl. „Nach so einem harten Spiel über 120 Minuten so zu verlieren, ist einfach bitter. Die Mannschaft kann aber trotzdem stolz sein, sie hat super gefightet und sich nach dem starken Beginn der Finsinger zurückgekämpft und nach 20 Minuten die Kontrolle übernommen.“ Ärgerlich sei der 2:2-Ausgleich gewesen, „denn in dieser Phase hatten wir das Spiel eigentlich kontrolliert“. Die Gelb-Rote Karte in der Verlängerung für Thomas Hochfellner „kann man schon geben und war berechtigt“, meint Deuschl. „Gerade in der ersten Halbzeit hat der Schiedsrichter aber mehrere Situationen nicht geahndet. Von daher war es aus meiner Sicht zu hart für das, was er zuvor alles durchgehen ließ.“ Aber selbst danach habe der TSV Chancen kreiert und dann eben beim Elfmeterschießen nicht das nötige Glück gehabt.

Stolz ist Deuschl auf die Wolfganger Fans. „Auf der Tribüne waren wir überlegen. Unsere Leute haben 120 Minuten durchgesungen.“ Der Wolfganger Fußballchef gratulierte aber auch dem FC Finsing: „Das war ein starker Gegner und hat es verdient, in der Kreisklasse zu spielen.“ Der TSV aber wohl auch, weshalb das Team nun die nächste Chance nutzen will. Wie berichtet, sind dafür allerdings zwei Siege nötig. Deuschl: „Das ist natürlich nochmal eine riesige Belastung nach so einer langen Saison.“

Statistik

FC Finsing 2: Forchhammer, Schröder, Eberhart, Jell, Simml, Bertsch, Engelhard (86. Helneder), Loskot, Obermaier (77. Lex), Scharnagl (53. Bayer), Fuchs (71. Huber) – TSV St. Wolfgang: Linner, Stauch, Lory, Peinelt, Herrneder, Hechfellner, Kaltner (90. Gilhuber) (95. Grundner), Daumoser, Semerad (46. Loidl), Mueller (90. Semerad), Lamprecht – Schiedsrichter: Stephan Wagensonner – Zuschauer: 680 – Tore: 1:0 Fuchs (8.), 1:1 Peinelt (54.), 1:2 Lamprecht (67.), 2:2 Huber (73.), 2:3 Peinelt (121. i.E.), 3:3 Simml (121. i.E.), 3:4 Lory (121. i.E.), 4:4 Huber (121. i.E.), 5:4 Loskot (121. i.E.), 5:5 Daumoser (121. i.E.), 6:5 Lex (121. i.E.) – Gelb-Rot: Hechfellner (94./TSV St. Wolfgang).