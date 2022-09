Finsinger Vereinschef sagt Ja zu seiner Katja

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Auf unserem Bild (v. l.): Roland Schröder, Jürgen Maier, Lukas Lohmaier, Martin Suhre, Florian Hack, Werner Schröder, Dieter Heilmair, Florian und Katja Neubert, Rico Spyra, Monika Pieczonka, Thomas Sievers, Gerhard Ferlisch und Martin Grasser. © FCFinsing

Die Fußballer des FC Finsing rückten mit der großen Fahne an. Doch ausnahmsweise drehte sich hier mal nicht alles um Fußball.

Was schon bemerkenswert ist, denn eine der beiden Hauptpersonen war Florian Neubert. Und der ist Vorsitzender des FCF, Trainer der Dritten, aktiver Schiedsrichter und seit vielen Jahren von den Kickern im Landkreis dafür geschätzt, was er für den Fußball tut (Jugendtrainer, Spielgruppenleiter Jugend, dann bei den Herren, Schiedsrichter-Einteiler etc.

). Am Freitag gaben sich der 42-jährige Disponent und Katja Neumaier das Ja-Wort. Die 31-Jährige ist geschäftsleitende Angestellte der Gemeinde Forstern und wird künftig eben nicht mehr mit Neumaier, sondern mit Neubert unterschreiben. Liebe geht offenbar durch den Magen, den kennengelernt hatten sich die beiden beim Pizzaessen in Markt Schwaben, verriet der Bräutigam. „Das war noch vor Corona“, erzählt er. Schnell sei ihm klar gewesen, dass sie die Frau seines Lebens ist. Doch in Zeiten des Lockdown sei auch ein Heiratsantrag nicht ganz so einfach. Also ging er zuhause – nachdem er ein feines Essen hatte kommen lassen – mit dem Ring in der Hand auf die Knie. Und nun eben die Trauung. Der FCF mit Fahne, eine andere Delegation in dezentes Schiedsrichter-Gelb gekleidet – harrten sie vor dem Jagdhaus in Eicherloh aus, wo die Finsinger Standesbeamtin Daniela Föstl das Paar traute. Im engsten Kreis sei am Nachmittag gefeiert worden. Später ging es mit rund 60 Gästen weiter im Finsinger Sportheim, wo die Stimmung trotz der Niederlage der Bezirksliga-Kicker ausgelassen war. Die Flitterwochen heben sich die beiden übrigens für den Winter auf. Das Ziel ist noch relativ undefiniert. „Irgendwo, wo es warm ist“, sagt der Bräutigam.. pir/Foto: (Gasda)