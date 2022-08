FC Finsing: Mit Dreier das Derby-Pech vergessen - „Stimmung nach dem Spiel war eine Katastrophe“

Von: Dieter Priglmeir

Zur U23 des TSV Buchbach fährt der FC Finsing am heutigen Freitag. Gegen die Regionalliga-Reserve soll der erste Sieg her (Anpfiff um 19.30 Uhr).

Buchbach/Finsing – Der erste Dreier war eigentlich schon am Sonntag eingetütet, ehe der FC Moosinning in der Nachspielzeit zum 2:2 ausglich (wir berichteten).

„Die Stimmung nach dem Spiel war eine Katastrophe“, gibt Stefan Gasda zu. Der spielende Co-Trainer hat selbst auch ein, zwei Tage gebraucht, um auch das Positive an dem Derby zu sehen. „Wir haben notiert, dass wir spielerisch mit einem der Aufstiegsfavoriten mithalten konnten. Dagegen müssen wir definitiv unsere Chancenauswertung verbessern und lernen, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen.“

Gegen Buchbach muss der FC auf zwei Urlauber verzichten. Sechser Valentin Bachmeier und Außenverteidiger Maxi Eberhardt sollen so ersetzt werden, „dass sich unser Spielausrichtung nicht ändert“, so Gasda. Wie die aussieht? „Wir wollen den Ball haben. Und wenn wir ihn verlieren, holen wir ihn uns schnellstmöglich zurück.“

Buchbachs Trainer Yüksel Akcipinar hat sein Team nach der 0:3-Niederlage gegen Srbija München in die Pflicht genommen: „ Wir hatten in Überzahl viel zu wenig Tempo und sind den Zweikämpfen aus dem Weg gegangen. So werden wir nichts gewinnen. Mit spielerischen Mitteln allein reicht es aktuell noch lange nicht.“

Wieder mit an Bord bei den Buchbachern ist Felix Ecker. „Er hat uns schon sehr gefehlt“, sagt Acipinar, der auch auf Hafir Kryezin zurückgreifen kann, der seit Montag spielberechtigt ist. „Bis auf die Langzeitverletzten Tobi Gradl und Luan Selmani sollten wir alle Mann an Bord haben, welche Abstellungen es von der Regionalliga-Mannschaft gibt, werden wir sehen.“

Von der Buchbacher Startpleite war Gasda nicht begeistert. „Die werden jetzt noch motivierter in das Spiel gehen.“ Noch nie hat der FC gegen Buchbach gespielt. „Aber wir haben uns schon über deren Stärken informiert“, versichert Gasda. Notfalls könnte er sich auch bei Marco Batljan und Thomas Götzberger erkundigen, die einst für den TSV gekickt haben und zumindest die besondere Buchbacher Atmosphäre kennen. (pir/buc)

Unser Tipp: 2:1 für Finsing

FCF-Kader

FC Finsing: Schröder, Strunk; Gasda, Batljan, Bluhme, Fleischmann,, Engelhard, L. Hölzl, Fl. Hölzl, Schmitt, M. Simml, Kövener, Biendl, Tholl, Huber, Rickhoff, Fuchs, Götzberger, T. Simml,