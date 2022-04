Finsings Zweite sucht den Anschluss

Von: Tobias Fischbeck

Gut gemacht, Keeper: Die Oberdinger Abwehrspieler (v. l.) Thomas Holzmann und Bernd Lehmer gratulieren ihrem Torwart Christoph Huber nach einer starken Aktion im Spiel gegen Berglern, das 1:1 endete. © günter Herkner

Mit Sieg gegen Oberding würde der Abstiegskampf wieder spannend

Landkreis – Nicht nur in Sachen Meisterschaft, sondern auch im Abstiegskampf der Kreisklasse könnte es an diesem Wochenende schon Vorentscheidungen geben.

Während Schlusslicht SV Buch auch rechnerisch einen Nichtabstiegsplatz nicht mehr erreichen kann, hofft die Reserve des FC Finsing nach dem Punkt in Hohenpolding auf einen Dreier gegen den TuS Oberding. Doch auch der Gegner ist noch nicht zu 100 Prozent gesichert. Dazu kommen nun zum Saisonende erhebliche Personalsorgen beim TuS. „Neben unseren Langzeitverletzten fehlt Thomas Holzmann wegen Leistenbeschwerden. Zudem fallen Alex Neumaier und Basti Heuberger aus. Wir haben nur zwölf gesunde Spieler und müssen auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, klagt TuS-Pressesprecher Franz Humpl. So könnte Finsing die Oberdinger noch einmal in den Abstiegskampf hineinziehen.

Ebenfalls noch nicht gesichert ist Aufsteiger TSV Isen. Für das Team von Tiemo Wennrich zählt nur ein Sieg. Beim TSV hat sich die Personalsituation vor der Partie gegen den SC Moosen leicht entspannt. So kehren Willi Kern, Roland Bartl und Patrick Simeth zurück in den Kader. „Wir brauchen noch Punkte im Abstiegskampf. Moosen ist eine Mannschaft, die ihre Saisonziele nicht erreicht hat. Ich erwarte, dass sie mit Wut im Bauch kommen und die letzten Ergebnisse vergessen machen wollen“, sagt Spielertrainer Wennrich. „Dennoch rechnen wir uns etwas aus. Mit der entsprechenden Leidenschaft wollen wir mindestens einen Punkt mitnehmen.“

TSV Aspis Taufkirchen gegen den FC Hohenpolding ist ein rassiges Derby, auch wenn es sportlich nicht mehr um allzu viel geht, nachdem sie schon vor Wochen zur Tabellenspitze abreißen lassen mussten. Aber Abschenken gilt im Derby nicht. „Wir freuen uns auf ein geiles Derby mit vielen Zuschauern. Wir müssen eklig in den Zweikämpfen sein. Das haben wir in den letzten Wochen vermissen lassen und zu viel auf Alibi gespielt“, sagt Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos. „Wir wollen drei Punkte einfahren. Aber Hohenpolding ist eine klasse Mannschaft mit schnellen Außenbahnspielern, die einen gepflegten Fußball spielt. Da müssen wir die Chancen nutzen, die wir bekommen.“ Der scheidende FCH-Trainer Thomas Bachmaier sieht es ähnlich: „Wenn man ehrlich ist, dann geht’s für uns um nicht mehr viel. Dazu ist der Abstand zum zweiten Platz mittlerweile zu groß. Aber trotzdem: Ein Derby geht man natürlich voll motiviert an. Wir werden versuchen, an die konzentrierten Leistungen anzuknüpfen und unsere ungeschlagene Serie von fünf Spielen auszubauen.“