FC Forstern baut Tabellenführung aus

Nie gefährdeter 4:1 Sieg über Thenried

von Redaktion Erding schließen

Mit einer starken Leistung feierten Forsterns Fußball-Frauen beim SV Thenried in der Bayernliga einen nie gefährdeten 4:1-Sieg.

Der Tabellenführer ließ den gegnerischen Stürmerinnen nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Gleichwohl blieben die Gastgeberinnen mit Alexandra Rink und Franziska Hutter gefährlich.

Nach einer knappen Viertelstunde lenkte Forsterns Torfrau Crissi Rink einen herrlichen Freistoß von Rink gerade noch an die Latte. Eine Minute später passte die starke Steffie Kothieringer in die Schnittstelle der Thenrieder Abwehr. Franzi Stimmer kam vor der herausstürzenden Torfrau an den Ball und traf zur Forsterner Führung.

Mitte der ersten Halbzeit wehrte Rink erneut einen Freistoß ab, und wieder konterte der Tabellenführer. Martina Mittermaier setzte mit einem weiten Pass Kothieringer ein, die den Ball in den Lauf von Sandra Obermeier weiterleitete, die zum 2:0 ins lange Eck traf. Damit war der Widerstand der Gastgeberinnen gebrochen. Nach einer einer halben Stunde erhöhte Pija Reininger nach einem Sturmlauf auf der rechten Seite und einem strammen Schuss ins lange Eck auf 3:0.

Thenried fand erst nach dem Wechsel wieder ins Spiel – und kam auch zu einem Tor. Julia Buhl besorgte den Ehrentreffer. Forsterns konterte zwei Minuten später. Julia Deißenböck spielte den Ball hoch in den Strafraum zur heransprintenden Reininger, die ihn direkt nahm und über Thenrieds Torfrau hinweg zum 4:1 ins lange Eck schoss. Zwei weitere FCF-Treffer fanden wegen Abseits’ keine Anerkennung.

Quelle: fussball-vorort.de