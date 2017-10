FC Forstern bestätigt Favoritenrolle

Frauenteam schlägt FC Pegnitz deutlich

von Eicke Lenz schließen

Mit einem 4:0-Sieg wurde Bayernliga-Tabellenführer FC Forstern seiner Favoritenrolle gegen den FC Pegnitz gerech

Der kampfstarke Gast wehrte sich gegen die Angriffswellen mit engagiertem Zweikampfverhalten, doch ehe er sich auf Forsterns Stürmerinnen eingestellt hatten, stand es bereits 0:1. Julia Deißenböck schlug einen Steilpass auf Pija Reininger, die an Torhüterin Nadine Großpietsch scheiterte. Sandra Obermeier verwertete den Abpraller. In der Folge zog sich der Gast noch weiter zurück. Bei Freistößen und Ecken waren 20 Spielerinnen im Strafraum. Gleichwohl ergaben sich Kopfballchancen für Julia Ruckdeschel, Obermaier und Martina Mittermaier, die aber nichts einbrachten. Nach einer Ecke und einem Zuspiel von Obermeier traf Mittermaier aus fünf Metern den Pfosten. Bei Steffie Kothieringers Direktschuss warf sich eine Abwehrspielerin in den Schuss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann das überfällige 2:0 durch Kothieringer, die nach einer weiteren Ecke den Ball per Fallrückzieher an Freund und Feind vorbei ins Tor zirkelte. Zehn Minuten nach Seitenwechsel kam Reininger gegenüber der Pegnitzer TorfrauGroßpietsch einen Schritt zu spät, setzte aber nach und schob den Ball ins leere Tor. Evi Kopp scheiterte kurz darauf an der Pegnitzer Torfrau, doch Helena Altenweger setzte nach und vollendete.

Quelle: fussball-vorort.de