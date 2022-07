Forstern wirft Finsing aus dem Toto-Pokal - Dorfen souverän in Klettham

Von: Hermann Weingartner

Die Entscheidung: Kletthams Torwart Florian Leininger liegt geschlagen am Boden, die Dorfener (v. r.) Sebastian Bauer und Manuel Zander gratulieren Yusuf Mutlu, der zum 3:0 getroffen hat. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Dorfen gewann das Pokalspiel gegen Klettham souverän. Für die Überraschung sorgte Forstern mit einem Kantersieg gegen Bezirksligist Finsing.

Erding – Einen Favoritensieg und eine faustdicke Überraschung gab es in der dritten Runde des Toto-Pokals. Keine Mühe hatte Bezirksligist TSV Dorfen beim Kreisklassisten Rot-Weiß Klettham. Genau andersrum verlief die zweite Partie am Mittwochabend. Hier warf Kreisklassist FC Forsten den Bezirksligisten FC Finsing aus dem Rennen.

Rot-Weiß Klettham – TSV Dorfen 0:3 (2:0) – Das Bezirksliga-Team des TSV Dorfen bestätigte seine Favoritenrolle in der Toto-Pokal-Kreisrunde. Die Isenstädter kamen am Mittwoch zu einen klaren 3:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Klettham und sind damit in die vierte Pokalrunde eingezogen.

Der kleine Platz brachte den Hausherren leichte Vorteile, denn so konnte Klettham die Räume zunächst eng machen gegen einen erwartungsgemäß überlegenen TSV Dorfen. Die Rot-Weißen versteckten sich dennoch nicht und sorgten mit gelegentlicher Härte und vereinzelten Vorstößen durchaus für Gefahr. So ergab sich in der 5. Minute eine Chance, der Schuss aus 16 Metern von Christoph Greckl verfehlte aber das von Florian Leins gehütete TSV-Tor knapp. Das war’s dann mit Torchancen für den Kreisklassisten. Lediglich ein Kopfball (75.) nach einer Ecke hätte den Anschlusstreffer bringen können, denn Dorfen führte da bereits 2:0.

In Manndeckung wurden TSV-Toptorjäger Gerhard Thalmeier von Mario Rossa und Flügelflitzer Manuel Zander von Maximilian Niedermair bewacht. Diese beiden Dorfener gingen am Ende zwar leer aus, aber dennoch klingelte es dreimal im Kletthamer Kasten: Doppeltorschütze zur 2:0-Führung war Alexander Heilmeier (27./33.), den Sack machte dann Yusuf Mutlu mit dem 3:0 (81.) zu.

Klettham mühte sich, ohne aber die Gäste echt gefährden zu können. Dorfen hatte das Spiel insgesamt klar im Griff, wobei es im Spielgetriebe immer wieder mal klemmte. Erst in der Schlussphase hatte der Bezirksligist die Kletthamer in ihrer Hälfte festgemacht. Kurios: Beim TSV Dorfen war der komplette Kader mit dabei, zehn Mann trainierten während der ersten Hälfte auf dem Nebenplatz. (prä)

FC Forstern – FC Finsing 4:0 (0:0) – „Wir waren das ganze Spiel hinweg spielbestimmend, haben die Zweikämpfe meist gewonnen, und der Sieg war auch in der Höhe verdient“, resümierte Forsterns Trainer Florian Guggenberger nach der Partie. „Der Gegner hatte letztlich nur zwei nennenswerte Chancen und kam nur selten in unser letztes Drittel.“ Vor allem gegen den Ball habe sein Team sehr gut agiert. „In der ersten Halbzeit haben wir leider viele Torchancen vergeben“, erzählte Guggenberger.

Da stand es noch 0:0. Nach einer guten Stunde aber war der Bann gebrochen: Andreas Freiwald verwertete nach schöner Kombination über links eine Vorlage von Niklas Kasper zum 1:0. In der Schlussphase schossen die Forsterner innerhalb von nur acht Minuten noch einen deutlichen Sieg heraus. Lukas Gröppmair staubte volley aus sechs Metern ab, nachdem ein Freistoß von Basti Keilhacker an den rechten Pfosten geklatscht war (80.). Tobias Keserü erhöhte per Kopf nach einer Ecke auf 3:0 (83.), und Keilhacker setzte mit einem Flachschuss ins linke untere Toreck mit dem 4:0 den Schlusspunkt (88.). (wk)