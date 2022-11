FC Forstern: Erste knackt Betonabwehr– Reserve verliert erneut

Die Entscheidung: Die Anhauserin Lotta Edelmann (l.) trifft per Kopfball zum 3:1 gegen den FC Forstern 2. © Eicke lenz

Die von Krankheiten und Verletzungen gebeutelte Mannschaft des TSV Theuern bot eine Stunde lang ein großes Spiel und hielt gegen den FC Forstern ordentlich mit.

Forstern – Aber dann bröckelte die bisher beste Abwehr der Bayernliga doch. Am Ende siegte der FC mit 4:1 Toren.

Anfangs verzeichnete die Heimelf sogar einem Pfostenschuss durch Anna Luschner. Doch ansonsten hatte Forstern das Spiel im Griff, auch wenn klare Torchancen gegen den aufopferungsvoll kämpfenden TSV Mangelware waren. Kurz vor Seitenwechsel hatte Theuern noch eine Minichance, doch der Ball ging nur ans Außennetz.

Auch die zweite Halbzeit begann mit einem Strohfeuer, diesmal aber erfolgreicher, denn Luschner gelang die überraschende Führung (50.). Doch ließ Forstern Ball und Gegner laufen und nutzte drei Standardsituationen. In der 64. Minute verwertete die aufgerückte Innenverteidigerin Johanna Stadler eine Freistoßflanke aus fünf Metern zum 1:1. Dann schraubte sich Julia Ruckdeschel nach einem Eckball am höchsten und köpfte das 2:1 (67). Weitere zwei Minuten später wurde eine durchgebrochene Forsternerin von den Beinen geholt, und den Strafstoß verwandelte Vroni Auer sicher zum 3:1.

Danach schaltete Forstern einen Gang zurück. Die Gastgeberinnen warfen noch einmal alles in die Waagschale und spekulierten auf den zweiten Treffer. Doch das ging ins Auge, denn mit einem mustergültigen Konter überbrückte Forstern fast das gesamt Spielfeld, und die kurz zuvor eingewechselte Teresa Wagner war spurtschnell genug, um den Pass zum 4:1 zu verwerten.

Forstern 2 vergibtzu viele Chancen

Auch das Kellerduell gegen Mitaufsteiger SSV Anhausen, der mit drei Pluspunkten mehr durchaus in Reichweite war, verlor der FC Forstern 2. Der Treffer zum 1:3-Endstand fiel dabei durch einen vermeidbaren Abwehrfehler in der Nachspielzeit.

Bereits in den Anfangsminuten war Forsterns Defensive unter Druck geraten, doch zunächst hielt der Abwehrverbund. Mit schnellem Spiel über die Außen erarbeitete sich der Gast Torchancen. Eine davon verwertete Elantra Basha (12.). Zwar wähnte Forsterns Abwehr die Torschützin in einer Abseitsstellung, doch der Treffer zählte.

Der Druck der Gäste wurde stärker, aber mitten in die Offensive gelang Forsterns Spielführerin Kathi Obermair eine gute Spieleröffnung mit einem weiten Pass in den freien Raum. Lisa Dimpflmaier setzte sich gegen zwei Abwehrspielerinnen durch und jagte den Ball via Innenpfosten in die Maschen.

Kurz nach der Pause ging der Gast erneut in Führung. Forsterns Abwehr war ungeordnet, und die freistehende Basha traf hoch ins linke Eck.

Auch weiterhin sorgte die Torschützin gemeinsam mit Sturmkollegin Lotta Edelmann für viele Gefahr. Das 1:3 verhinderte Dimpflmaier, als sie auf der eigenen Torlinie per Kopf rettete. Mit Lina Fortmann und Lotte Lennartz kamen frische Angriffskräfte, doch sie konnten dem Spiel keine Wende mehr geben. In der Nachspielzeit traf Edelmann nach einer Ecke per Kopf zum 3:1.