Forstern II knackt die Traunstein-Mauer: 4:0-Erfolg gegen defensivstarke Gäste

Chefin im eigenen Strafraum war Forsterns Torfrau Lily Koch. © Eicke Lenz

Einen ungefährdeten 4:0-Sieg hat der FC Forstern II am Sonntag gegen die DJK Traunstein eingefahren. Zuvor hatten die Gäste nur vier Gegentore in sieben Spielen kassiert.

Forstern – Beim Tabellenführer der Bezirksoberliga spielte die DJK überraschend offensiv, kam aber außer einer Ecke gleich zu Beginn lange nicht mehr in den Forsterner Strafraum. Auch die Gastgeber kamen nur selten in die Box, und so spielte sich das Geschehen meistens im Mittelfeld ab. Eine längere Unterbrechung gab es, weil sich bei einem Kopfballduell Gästespielerin Eva Lochner verletzt hatte. Auch Anna Redenböck musste wenig später ausgewechselt werden.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Forstern das Kommando. Die Abwehr mit der schnellen Sofia Baumgartner und der erfahrenen Kathi Obermair liefen die meisten Angriffe des Gegners ab. Der Favorit hatte im Mittelfeld dank der Übersicht von Corinna Grimm und der einsatzstarken Isi Albanstetter weitere Pluspunkte.

Nach einer knappen halben Stunde fiel die Führung. Grimm zog einen Freistoß aus dem Halbfeld auf das Tor. Traunsteins Keeperin konnte den Ball noch an die Latte lenken, doch Albanstetter setzte nach und traf zur Führung.

Das 2:0 fiel Sekunden vor der Pause. Einer DJK-Abwehrspielerin war ein Pass misslungen, der bei Lina Forstmann landete, die allein auf das Gästetor zulief und sicher vollendete.

Nach der Pause kam Traunstein etwas besser ins Spiel und auch zu Flanken und hohen Hereingaben. Doch Forsterns aufmerksame Torfrau Lily Koch ließ sich nicht überraschen. Das Strohfeuer ließ wieder nach, und gegen Ende des Spieles legte Forstern noch einmal zu. Katrin Weigert wurde auf der rechten Seite steil geschickt, drang in den Strafraum ein. Die Torfrau konnte die Flanke nur teilweise abwehren, und die nachsetzende Alex Allram traf aus kurzer Distanz zum 3:0. Kurz vor Spielende wurde Weigert herrlich freigespielt und verwandelte sicher zum 4:0. (Eicke Lenz)