Forstern schlägt Fürth: Matchwinnerin Kopp mit drei Toren

von Eicke Lenz schließen

Forstern – Mit Kampf und Glück haben die Fußballfrauen des FC Forstern im Spitzenspiel der Bayernliga Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth 3:2 geschlagen.

Schon früh hatte sich der Gastgeber erste Chancen erarbeitet. Abwehrspielerin Martina Mittermaier war auf der linken Seite durchgebrochen, doch ihre Hereingabe wurde abgewehrt und der Nachschuss abgeblockt. Wenig später lief Sandra Obermeier der Abwehr davon, doch in der Mitte fehlten die Abnehmerinnen. Danach übernahm der Tabellenführer das Kommando. Routiniert und robust in den Zweikämpfen setzten sich die Franken in Forsterns Hälfte fest, bissen sich aber an der FCF-Abwehr die Zähne aus.

In der zweiten Halbzeit avancierte Evi Kopp mit drei Toren zur Matchwinnerin. In der 55. Minute wurde sie an der Strafraumgrenze freigespielt, zwei Abwehrspielerinnen warfen sich in den Ball und veränderten dessen Flugbahn, ehe er im Netz zappelte. Doch Fürth spielte weiter druckvoll nach vorne und kam nach einer Stunde zum Ausgleich. Forsterns Torfrau Melli Scherer wehrte einen Freistoß in den Winkel ab, doch Ann Kathrin Wolfram traf im Nachschuss. Forstern schlug erfolgreich zurück. Julia Deißenböck trat von der Seitenlinie einen Freistoß in den Strafraum, und Kopp verlängerte die scharfe Flanke vom Elfmeterpunkt ins lange Eck.

Wenig später setzte sie die Kugel volley zum 3:1 in den Winkel. Die Entscheidung hatte Deißenböck auf dem Fuß. Nachdem sie Fürths Torfrau bereits überlaufen hatte, traf sie aber nur den Pfosten. Fürth setzte noch einmal alles auf eine Karte, kam durch Andrea Walter zum Anschlusstreffer und belagerte Forsterns Tor mit allen Spielerinnen, doch der an sich überfällige Ausgleich fiel nicht mehr.

Quelle: fussball-vorort.de