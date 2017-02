Forstern verspielt 2:0-Führung

FC-Frauen geht die Puste aus

FC Forstern (Frauen) - Mit 2:2 Toren trennten sich die Bayernliga-Fußballerinnen des FC Forstern auswärts vom Landesligisten FC Ingolstadt 2.

Der FC bestimmte über eine Stunde lang das Geschehen nach Belieben und ließ Ball und Gegner laufen. Einziges Manko war die Torausbeute, denn vor allem in der ersten Halbzeit ließen Forsterns Angreiferinnen zu viele Chancen aus. Nur Steffie Kothieringer nutzte nach schöner Kombination eine der vielen Möglichkeiten zur Führung aus. Forsterns Abwehr war größtenteils unterbeschäftigt, denn die Gastgeberinnen verteidigten meist mit der kompletten Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel ließ Forsterns Druck ein wenig nach, doch weiterhin spielte sich das Geschehen in der Ingolstädter Hälfte ab. Nach einer schnellen Kombination verlor Ingolstadts vielbeinige Abwehr kurz die Übersicht, Verena Krumay war bei einer Steilvorlage vor Ingolstadts Torhüterin am Ball und köpfte ein. Mit zunehmender Spieldauer verloren die Forsternerinnen mehr und mehr ihre Linie. Die Abwehr ließ sich auf Zweikämpfe ein, anstatt kompromisslos zu klären. Nach so einer 1:1-Situation kamen die Gastgeberinnen zum Anschluss. Forstern ließ nun auch konditionell nach und kassierte noch den Ausgleich.

Text: Eicke Lenz

Quelle: fussball-vorort.de