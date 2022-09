Der Forsterner Fehlstart

Gut gestaffelt war die Forsterner Hintermannschaft mit (grüne Trikots, v. l.) Sabrina Wenzl, Melanie Allram und Manuela Rappolder. Trotzdem fanden die Passauerinnen immer wieder Lücken. © Eicke Lenz

Zwei Spiele, null Punkte – der Start der Forsterner Fußballfrauen ist missglückt. Vor allem die Pleite des Bayernliga-Teams kam überraschend.

Bayernliga: SpVgg Germania Ebing – FC Forstern 2:1 – Auch ohne die verletzte Spielführerin Franzi Stimmer und durch weitere Ausfälle stark ersatzgeschwächt wollte der Regionalliga-Absteiger den Saisonauftakt beim Bayernliga-Aufsteiger positiv gestalten. Aber der Aufsteiger stemmte sich mit Einsatz und Kampfkraft gegen die Forsterner Angriffe. In die Karten spielte der Heimmannschaft die frühe Führung, als Saskia Frembs eine Unaufmerksamkeit in der FC-Abwehr bestrafte (9.). Es sollte der einzige Germania-Torschuss in der ersten Halbzeit bleiben. Forstern steckte den Treffer schnell weg und kam prompt zum verdienten Ausgleich per Elfmeter, den Vroni Auer sicher verwandelte (17.).

In der zweiten Halbzeit drängte Forstern, doch trotz drückender Überlegenheit und einer Reihe guter Torchancen wollte die Führung nicht gelingen. Die beste Chance hatte Auer, als sie ihre Gegenspielerin abschüttelte und allein auf das Ebinger Tor zulief, diese gute Tormöglichkeit aber ungenutzt ließ. Weitere Chancen taten sich auf, doch es fehlte auch das notwendige Selbstvertrauen.

Auf der anderen Seite wurden die Ebinger Angriffe meist schon vor dem Strafraum abgefangen. Forsterns Torfrau Lilly Koch blieb fast ohne Beschäftigung.

Gleichwohl blieb Forsterns Mannschaft aber ohne einen Punkt, denn fünf Minuten vor Spielende kam der Aufsteiger zu seiner zweiten gefährlichen Aktion. Prompt gelang Hannah Zahn die Ebinger Führung (85.). In den verbleibenden Minuten spielten die Ebinger erfolgreich auf Zeit und wechselten auch noch zweimal aus, während Forsterns Mannschaft trotz Überlegenheit leer ausging.

Forsterns Trainer Sebastian Wiese war enttäuscht, denn er sah die Niederlage als „unglücklich und unverdient“ an, will aber im kommenden Spiel gegen Aibling „wieder voll angreifen und den ersten Dreier holen.“

Landesliga: FC Forstern 2 – FC Passau 1:4 – Eine Stunde lang hielt der Aufsteiger gegen den Vizemeister mit, hatte dann aber in der letzten halben Stunde nichts mehr zuzusetzen. Der Gast trat mit seiner eingespielten Mannschaft an, hatte ein spielerisches Übergewicht im Mittelfeld und im Angriff mit der kampfstarken Stoßstürmerin Franziska Philipp, die schon nach fünf Minuten zur Gästeführung traf, einen steten Gefahrenherd.

Forstern blieb zunächst unbeeindruckt, denn kurz darauf gelang Johanna Stadler mit einem überraschenden Schuss aus der Distanz der Ausgleich (9.). Die Passauerinnen spielten stets schnell durch das Mittelfeld und schickten ihre flinken Außenstürmerinnen über die Flügel, was aber Forstern gut verteidigte. Katharina Obermair unterband durch ihr gutes Stellungsspiel viele Angriffe. Auch Steilpässe blieben ohne Wirkung, denn die meisten Bälle erlief sich Sofia Baumgartner.

Doch nach dem Wechsel drehte sich das Spiel zugunsten der Gäste aus Niederbayern. Obermair blieb verletzt in der Kabine, und somit fehlte die ordnende Hand in der Forsterner Abwehr. Ein Weitschuss von Philipp fiel hinter der etwas zu weit vor ihrem Tor stehenden Forsterner Keeperin Tine Kneissl ins Tor (60.). Zwar bemühte sich Forstern auch in der Folgezeit um den Ausgleich, doch die wenigen Möglichkeiten wurden nicht konsequent genutzt. Das 3:1 eine Viertelstunde vor Schluss von Elena Schmid war schon die Entscheidung. Kurz vor Schluss gelang Julia Müller das 4:1. Der Sieg der Gäste war verdient, Passau unterstrich damit seinen Aufstiegsambitionen.