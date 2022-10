Forsterner Kampfgeist wird belohnt

Sie vergab eine der ersten Chancen: Helena Altenweger. © Eicke Lenz

Das war ein verdienter 2:1-Arbeitssieg für den FCF gegen Schwaben Augsburg. Chancenlos war dagegen die Zweite.

Forstern – Mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg haben sich Forsterns Fußballerinnen in der Bayernliga auf Platz sieben vorgearbeitet. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiese hatte bereits in der 2. Minute eine Riesenchance zur Führung, Pija Reininger scheiterte aber an der gut reagierenden Torfrau Sarah Reißner. Der Nachschuss von Vroni Auer klatschte an die Latte.

Dann aber übernahm der TSV Schwaben Augsburg das Kommando, ging früh ins Gegenpressing und überbrückte schnell das Mittelfeld – mit Erfolg. Zentral wurde Barbara Rauch angespielt, die Forsterns letzte Abwehrspielerin überlief und zur Führung traf. Dann lief eine Augsburger Stürmerin allein auf Torfrau Tine Kneissl zu, die aber per Fußabwehr klärte.

Mit zunehmender Spieldauer stellte sich Forstern besser auf die Angriffe ein, die Abwehrspielerinnen mit den routinierten Kräfte wie Julia Ruckdeschel, Helena Altenweger und auch Johanna Stadler, die nach ihrer langen Verletzungspause viele Angriffe des Gegners gekonnt bremste, ließen nur noch wenig zu.

Nach einem Alleingang verfehlte Altenweger das Augsburger Tor nur knapp. Dann setzte sich die dribbelstarke Reininger gegen zwei Abwehrspielerinnen durch. Ihre leicht abgefälschte Bogenlampe schlug im Tor der Gäste ein. Forstern war nun am Drücker. Die lauf- und einsatzstarke Franzi Stimmer behauptete viele Bälle und bedrohte das gegnerische Tor mit einem Drehschuss, der nur knapp über das Tor ging. Kurz vor der Pause versuchte es Auer mit einem Weitschuss, denn die Gästetorfrau war weit außerhalb des Strafraumes.

Nach Seitenwechsel kamen Teresa Wagner und Anita Wimmer, die die FCF-Abwehr weiter stabilisierten.

Nach gut einer Stunde fiel dann das 2:1 für die Gastgeberinnen. Franzi Stimmer hatte sich frei gelaufen, bekam auch den Ball, setzte sich gegen Augsburgs letzte Abwehrspielerin durch und traf hoch ins linke Eck zur Forsterner Führung. Augsburg brachte erst Nicole Wagner (67.), dann Sophie Echte (79.) und Roxana Greifender, die mächtig anschoben, doch Forsterns Abwehr gab sich keine Blöße mehr und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Spitzenreiter für Aufsteiger zu stark

Nichts zu holen gab es für den FC Forstern 2 beim verlustpunktfreien Tabellenführer Obereichstätt. Der Aufsteiger, für den Abwehrchefin Kathi Obermair diesmal im Tor stand, unterlag mit 0:5 Toren. Obermair erwies sich als starke Torhüterin. Erst Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gastgeberinnen zur Führung. Lisa Reiter hatte Katharina Schneider mit einem Steilpass auf der rechten Seite eingesetzt. Deren Flanke verwertete Carina Bauer unhaltbar per Flugkopfball.

Nach einer halben Stunde legte Forstern nach, nachdem wiederum Reiter mit einem Flugball die Forsterner Abwehr ausgehebelt hatte. Schneiders Lupfer über die herauslaufende Obermair bedeutete das 2:0.

Nach nicht einmal einer Stunde war die Partie entschieden. Schneider erhöhte mit einem Flachschuss auf 3:0, und Bauer war ebenfalls per Flachschuss erfolgreich. Danach zog sich Forsterns Abwehr gegen einen nicht mehr bedingungslos stürmenden Tabellenführer achtbar aus der Affäre, passte aber in der Schlussminute nicht auf und kassierte durch Zoe Glatter noch das 0:5.