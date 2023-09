„Wir haben auf den Gegner reagiert“: Forsterner Konterköniginnen schlagen Stern München

Die Spielerinnen des FC Forstern 2 erwischen nach ihrem Abstieg aus der Landesliga den perfekten Auftakt in die Bezirksoberliga. © Solek

Taktisch clever und defensiv stabil – mit dieser Kombination gelang den Fußballerinnen des FC Forstern 2 zuhause ein 3:0-Auftaktsieg in der Bezirksoberliga.

Forstern – Und das, obwohl der FC Stern München 2 das spielbestimmende Team gewesen war. Mit einem „riesen Respekt vor dem Gegner“ ging die Mannschaft von Suheyp Trabelsi in die Partie. Denn viele Münchnerinnen waren bereits beim Testspiel gegen das Forsterner Bayernligateam auf dem Feld gestanden.

„Wir haben auf den Gegner reagiert“, sagte der Coach. Doch bereits nach 17 Minuten lag seine Elf nach einem Konter in Führung. Maria Zierer hatte für Sophie Daumoser abgelegt, die zum 1:0 traf. Zwar fand das Spiel vor allem in der Forsterner Hälfte statt, aber die hochkonzentrierte Defensive stand kompakt. Besonders die junge Hannah Jünke nahm das Zepter in die Hand und sorgte dafür, dass der Stern-Reserve lediglich drei Torschüsse gelangen.

Und auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die Partie eigentlich unter Kontrolle, doch Tore erzielte erneut Forstern. Erst schlug Rosa Knauer die Kugel weit auf Sophia Wimmer, die der Torhüterin keine Chance ließ (78.). Dann sicherte Laura Schuhbauer den Ball im Mittelfeld ab und schickte die laufstarke Zierer, die in der letzten Minute zum 3:0 einschob. „Wir hatten das Glück, das wir letztes Jahr in der Landesliga nicht hatten“, so Trabelsi. (Franziska Kugler)