Forsterner Nullrunde

BAYERNLIGA/LANDESLIGA

Von Eicke Lenz schließen

Beide Frauenteams werden für gute Leistung nicht belohnt

Forstern – Mit leeren Händen stehen die Fußballerinnen des FC Forstern da. Eine vermeidbare 1:2-Heimniederlage gab es für die Erste, ohne Sandra Gillhuber und Sophie Daumoser, gegen den Tabellenführer Würzburger Kickers.

Nach dem überzeugenden 8:1-Sieg in der Vorwoche bei Aufsteiger Ebing begannen die Gäste auch in Forstern sehr stark. Die Heimelf hatte alle Mühe, einen Rückstand zu vermeiden. Die Kickers überzeugten spielerisch, waren aber auch im kämpferischen Bereich deutlich überlegen. So war die Führung des Tabellenführers nach 25 Minuten durch Laura Eisler keine Überraschung.

Danach kam der FC Forstern besser ins Spiel und zu einer Reihe von guten Chancen. Zweimal kam Pija Reininger zum Abschluss, und auch Vroni Auer tauchte in bester Schussposition vor Würzburgs Torfrau Johanna Popp auf, die mit ihren Paraden ihre Mannschaft vor dem Ausgleich bewahrte.

Nach Wiederanpfiff blieb Forstern am Drücker und hatte nach einem tollen Pass in die Tiefe auf Anita Wimmer die Chance zum 1:1, doch Wimmer ließ sich noch einholen, und auch der Pass zur bestens postierten Vroni Auer misslang.

Das 1:1 erzielte dann Teresa Wagner zwölf Minuten nach der Pause, doch nur kurz darauf lief Forstern in einen schnellen Konter, den die eingewechselte Laura Gerst zur erneuten Führung der Kickers nutzte. Forstern gab das Spiel aber keineswegs verloren. Vor allem über die linke Seite liefen über die erneut starke Reininger vielversprechende Angriffe, doch die Würzburger Abwehr verteidigte vielbeinig den knappen Vorsprung. Die Niederlage ist aufgrund der tollen kämpferischen Leistung der Forsterner Mannschaft bitter, doch Trainer Sebastian Weise ist trotzdem für die kommenden Spiele zuversichtlich: „Am Ende hat es nicht mehr zum Ausgleich gereicht – aber ich habe eine starke kämpferische Leistung gesehen. An den mangelnden spielerischen Ideen und Möglichkeiten werden wir im Training arbeiten und es in den kommenden Wochen auf dem Platz besser machen.“

Aufsteiger wehrt sich wacker

Erwartbar war die 0:2-Niederlage der Forsterner Zweiten in der Landesliga beim TSV Gilching-Argelsried. Allerdings war der Tabellenführer nicht wie erwartet überlegen, sondern bot über weite Strecken des Spiels nicht mehr als der Gast, der aber kein Kapital daraus schlug.

Nach der Halbzeit wechselte sich Co-Trainerin Corinna Grimm ein, die Forsterns Sturm mit Vorlagen besser ins Spiel bringen sollte. Doch die gute Idee verpuffte schon nach wenigen Minuten, denn Gilching ging sieben Minuten nach Wiederanpfiff durch Sarah Rothwinkler in Führung.

Nach einer Stunde schied die schon angeschlagene Spielführerin Kathi Obermair als Abwehrchefin aus. Für sie kam Angreiferin Lina Fortmann, um vielleicht doch noch eine Überraschung zu schaffen. Doch der Tabellenführer stand gut und besorgte durch Vivien Winzen die Entscheidung (84.). Forsterns zweite Mannschaft bleibt punktlos und hält mit 1:9 Toren die Rote Laterne. Auf den letzten drei Tabellenplätzen stehen nun drei Aufsteiger, die offensichtlich Lehrgeld zahlen.