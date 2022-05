Forsterner Schützenfest

Viel zu feiern hatten Corinna Grimm, Manuel Rappolder (v. l.) und das FCF-Team. © Eicke Lenz

Einen 9:0-Erfolg feierte der BOL-Spitzenreiter gen den TV Altötting.

Forstern – Mit einem 9:0-Erfolg gegen den TV Altötting wahrte der FC Forstern 2 seine Tabellenführung in der Bezirksoberliga. Das klare Ergebnis wird dem tapfer kämpfenden Gegner nicht ganz gerecht, denn in der ersten Halbzeit stemmte sich Altöttings Abwehr vehement gegen die Angriffswellen.

Nach einer Viertelstunde brach Katrin Weigert über den linken Flügel durch und bediente Julia Finsterwald, die den Ball ins Tor grätschte. Wenig später zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, doch die Altöttingerin traf den Außenpfosten. Zehn Minuten vor der Pause markierte Weigert das 2:0, und mit einem Freistoß über die Mauer legte Manuela Rappolder nach.

Nur eine Minute nach Wiederanpfiff setzte sich Sophia Wimmer, die schon in der ersten Spielhälfte mit guten Zuspielen glänzte, auf der linken Seite durch und traf ins lange Eck. Drei Minuten später enteilte die schnelle Sandra Gillhuber der Altöttinger Abwehr und schob den Ball zum 5:0 über die Linie. Die Gästeabwehr stand nun unter Dauerdruck, und nach weiteren fünf Minuten machte Alex Allram das halbe Dutzend Tore voll.

Nach nicht mal einer Stunde Spielzeit lief Gillhuber unbedrängt an der Altöttinger Abwehr vorbei und erhöhte auf 7:0. Auch in der Folgezeit ließen Forsterns Angreiferinnen keine Müdigkeit erkennen und hatten Chancen zuhauf, aber nicht mehr die nötige Konzentration beim Abschluss, und Altötting bekam doch die eine oder andere Verschnaufpause, die aber trügerisch war, denn mit einem Doppelschlag in der 69. und 70. Minute erhöhten die eingewechselte Dani Ober und Gillhuber mit ihrem dritten Tor auf 9:0.