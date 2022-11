Forsterner Sturmflaute

Höchste Alarmstufe im Strafraum der Gäste, doch der FC Forstern kam nur zu einem torlosen Remis. © Eicke Lenz

Ein Bayernliga-Spiel auf Augenhöhe lieferten sich die Tabellennachbarn FC Forstern und FC Ezelsdorf. Am Ende stand ein 0:0. Ohne Tor bleib auch die Zweite.

Forstern – Den besseren Start erwischte der Gast, der druckvoll nach vorne spielte und Forstern erfolgreich beim Spielaufbau störte. Bei zwei Steilangriffen der Gäste reagierte Torfrau Tine Kneißl rechtzeitig und fing die Bälle jeweils ab. Glück hatte sie bei einem Freistoß aus 18 Metern von Nadja Eckstein, der die lange Torecke nur knapp verfehlte.

Weit bessere Torchancen hatte dann aber die Heimelf. Pija Reininger setzte sich mit einem schnellen Dribbling durch, doch Verteidigerin Julia Hirschmann konnte den Ball noch zur eigenen Torfrau zurückspielen. Bei einem weiteren schnellen Angriff wurde Veronika Auer in halbrechter Position in bester Schussposition freigespielt, aber Ezelsdorfs Keeperin Amelie Bauer hatte geschickt den Winkel verkürzt. Sie parierte auch den Nachschuss. Auch Helena Altenweger verfehlte das Gästetor knapp.

Ezelsdorf Torfrau avancierte nach der Pause zum Rückhalt. Bei Ecken und weiten Flanken erwies sich Bauer als fangsichere Torhüterin, die auch bei guten Pässen von Auer und Ruckdeschel in die Spitze gut mitspielte und Forsterner Angriffe unterband. Dennoch blieben Sandy Gillhuber und Reininger bei ihren Dribblings eine stete Gefahr für die Gästeabwehr. Dann musste Forsterns Spielführerin Franziska Stimmer nach einem Zweikampf verletzt raus. Gegen Spielende hatten die Gäste noch eine Halbchance per Kopfball nach einer Ecke, doch der Ball strich deutlich am Forsterner Tor vorbei.

Die Zweite hält eine Stunde lang mit

Keine Überraschung war die 0:3-Niederlage der Zweiten beim SV Thenried. Zwar zeigte sich der Landesliga-Aufsteiger weiter verbessert, doch der Aderlass guter Spielerinnen nach dem Aufstieg ist einfach nicht aufholbar. Forstern bot auch eine respektable Leistung, doch die Kraft reichte nur für eine Stunde. Die Gastgeber brachten dann mit Kristin Senft und Olivia Köppl zwei neue Spielerinnen. Kurzzeitig stimmte in Forstens Abwehr die Zuordnung nicht mehr. Dies nutzte Nadine Schleich zum Führungstreffer. Nach bisher erst vier erzielten Toren war klar, wie schwer es werden würde, den Rückstand aufzuholen. Zehn Minuten nach der Thenrieder Führung unterlief Spielführerin Kathi Obermair ein Eigentor. Eine Viertelstunde nach ihrer Einwechslung machte Senft dann mit dem 3:0 alles klar. Am kommenden Sonntag kommt mit Mitaufsteiger SSV Anhausen ein Gegner nach Forstern (11 Uhr), der eher die Kragenweite des FC sein könnte.