FC Forsterns Anschlusstreffer kommt zu spät - Coach kritisiert Trainingsbeteiligung

Von: Dieter Priglmeir

Die Damen des FC Forstern sind in höchster Abstiegsnot. © Eicke Lenz (Archiv)

Nach der 1:2-Niederlage des FC Forstern in Frauenbiburg kritisiert Coach Florian Guggenberger die Trainingsbeteiligung.

Forstern/Frauenbiburg – Die Überraschung blieb aus. Die Fußballfrauen des FC Forstern kassierten beim SV Frauenbiburg eine 1:2 (0:2)-Niederlage und bleiben damit weiter auf einem direkten Abstiegsplatz in der Regionalliga Süd Staffel 2. Matchwinnerin war Anja Riebesecker, die beide Tore für den Tabellenfünften erzielte. Trainer Florian Guggenberger sprach von einem verdienten Sieg der Heimelf. „Frauenbiburg war feldüberlegen und zählt für mich sowieso zu den Top-teams. Ich weiß nicht, vielleicht sind die aber auch nur gegen uns immer so gut.“

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit zu harmlos. Nur zwei Spielerinnen fielen positiv auf: Pija Reininger, die beim Stand von 0:0 die einzige Forsterner Torchance mit einer Einzelaktion erarbeitete. Und Keeperin Tine Kneißl, die einen berechtigen Strafstoß hielt.

Dann aber schlug zweimal Riebesecker zu. Beide Male durfte sie sich bei der Forsterner Defensive bedanken. In der 28. Minute war eine Hereingabe von der rechten Seite durch die Innenverteidigung gerutscht, und die Torjägerin staubte ab. Kurz vor der Halbzeit profitierte sie von einem missglückten Forsterner Befreiungsschlag und traf zum 2:0.

In der zweiten Halbzeit waren Chancen Mangelware. „Unser Mittelfeld hatte das Ganze im Griff“, so Guggenberger. Allerdings habe Frauenbiburg mit dem Vorsprung im Rücken jedes Risiko vermieden. Kurz vor dem Schlusspfiff spielte Reininger auf der linken Seite die eingewechselte Jacqueline Wilhelm frei. Ihren Pass in die Mitte verwertete Franziska Stimmer.

Mehr war nicht und wäre laut dem Trainer auch nicht verdient gewesen. „Unser Passspiel war einfach zu schlecht. Wir haben zu nervös und unkoordiniert agiert.“ Bei einigen Spielerinnen seien auch Corona-Nachwirkungen deutlich zu erkennen. Zudem seien die zwölf Abgänge seit 2019 nicht zu kompensieren. Guggenberger nahm aber auch die Mannschaft in die Pflicht: „Die Trainingsbeteiligung muss jetzt wieder besser werden. Dann haben wir noch eine geringe Chance auf den Relegationsplatz.“