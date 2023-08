Fosterns Triumph live im norwegischen TV

Da ist das Ding: Lena Greimel präsentiert den Pokal, den sie gemeinsam mit ihren FCF-Kolleginnen gewann. © (cwö)

Die B-Juniorinnen gewannen ungeschlagen das Mammutturnier in Oslo.

Forstern/Oslo – Souveräner geht es kaum: Ohne eine einzige Niederlage gewannen die Forsterner in der Klasse Girls 17 den Norway-Cup in Oslo. Neben dem sportlichen Erfolg stand auch das Teambuilding der U17-Fußballerinnen im Fokus.

Bereits zum dritten Mal war der FCF Teil des weltgrößten Fußballturniers für Sportler zwischen zehn und 19 Jahren, bei dem die Mädels im Vorjahr noch bis ins Halbfinale vorgerückt waren. „Das war der Startschuss für eine erfolgreiche Saison.“, erinnert sich Trainer Max Kaifel. Es folgte der Aufstieg in die Bundesliga und der Gewinn der bayerischen Hallenmeisterschaften. Diesmal war das Event in Oslo der krönende Abschluss einer unglaublichen Spielzeit.

Mit einem 29 Fußballerinnen starken Kader hatten sich die Betreuer auf die mehr als einwöchige Reise begeben, bei der sie gemeinsam in unmittelbarer Nähe der legendären Holmenkollen-Skisprungschanze ihr Quartier bezogen. Nicht nur auf dem Feld funktionierte das Team hervorragend, sondern auch im gemeinsamen Zusammenleben zeigte sich die Verschworenheit innerhalb der Mannschaft, die sich gegenseitig sogar bekochte. Neben der Teilnahme am Cup stand zusätzlich ein Ausflug in den Freizeitpark auf dem Plan.

Über 1000 Mannschaften treten beim Turnier vor Ort in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Bei der U17 waren es 48 Teams, darunter Holstein Kiel, der Dallas Texan Soccer Club Scott und Molde FK. Neben einer schon fast unzählbaren Anzahl an Spielfeldern und einer gigantischen Tribüne gibt es auch Auftritte von Livebands und ein extra Volksfest am Rande des Events. „Hut ab und Respekt, wie die das aufbauen. Ich kann es jedem Team nur empfehlen“, meint Kaifel.

Doch natürlich stand für die Forsterner Fußballerinnen der Sport im Fokus. Denn der Trainer hatte von Beginn an hohe Erwartungen an seine junge Mannschaft. „Wir wollten schon um den Titel mitspielen.“ Und diesen Erwartungen wurden die FCF-Kickerinnen gerecht. Die Nachwuchshoffnungen dominierten ihre Partien, die sich allein durch die Spieldauer von zweimal 30 Minuten klar von den üblichen Ein-Tages-Turnieren unterschieden. Jedes Spiel ackerten die Mädels auf dem Rasen und unterstrichen bereits in der Gruppenphase die eigenen Ambitionen auf den Turniersieg. Drei Siege bei 31:2 Toren gegen die norwegischen Teams KFUM Oslo, Tiller IL und FK Bergen Nord – „das war sehr souverän und stark“, bestätigt Kaifel. Und der Siegeszug wurde fortgesetzt.

In den kommenden Tagen schalteten die Damen weitere vier norwegische Clubs in der K.o.-Phase aus. Bemerkenswert dabei: Die Elf kassierte keinen einzigen Gegentreffer. Es folgte das große Finale, in dem die Frauen erneut einem Team aus Norwegen gegenüberstanden. Als „riesen Ding“ bezeichnet Kaifel das Endspiel, das sogar live im norwegischen Fernsehen übertragen wurde.

In der ersten Halbzeit waren die Mädels dem Gegner Bjerke „drückend überlegen“. Dementsprechend war die 2:0-Pausenführung verdient. Vera Funk hatte getroffen und eine Gegenspielerin ein Eigentor fabriziert. Nach dem Wiederanpfiff zeigten die Kontrahentinnen, dass sie die eigenen Titelambitionen noch nicht aufgegeben haben. Und so wurde das Spiel ein richtiger Kampf, bei der die ein oder andere Zeitstrafe nicht ausblieb.

Doch die Forsternerinnen ließen sich den Titel Norway Cup Sieger 2023 nicht mehr nehmen. „Es ist gigantisch, was da für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Es gibt nicht viel zu meckern über die ganze Saison hinweg. Das war das Verdienst aller“, schwärmt der Trainer. Und so durfte Kapitänin Lena Greimel vor den Augen der Zuschauer den Pokal in die Höhe stemmen.

Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude: Mit Marie Delles wurde eine Kickerin aus den eigenen Reihen zur Spielerin des Turniers gewählt. Und so wurde bis tief in die Nacht der nächste große gemeinsame Erfolg gefeiert.