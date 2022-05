FC Langengeisling: Trauer um Rekordschütze Franz Fellner

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Franz Fellner starb im Alter von 83 Jahren. © Privat

Der FC Langengeisling trauert um einen der besten Fußballer, der je für den Verein die Stiefel geschnürt hat. Franz Fellner ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Langengeisling – 1938 geboren, trat er bereits im Alter von 13 Jahren dem Verein bei. Vom Schülerteam bis zu den B-Senioren – über 45 Jahre war er für den FCL aktiv. In 1800 Einsätzen – meist als Rechtsaußen – erzielte er rund 1400 Tore, wie der Vereinschronik zu entnehmen ist. Er ist damit Geislings Rekordtorschütze. Sein Name ist untrennbar mit den Erfolgen des FCL in den 1960ern verbunden.

„Er war außerdem Gründungsmitglied der Stockschützen, Mitglied bei den Fischern vom 19er-Weiher, verantwortlich für zahlreiche Kesselfleischessen und Organisator, wenn es darum ging, für Christbauversteigerungen Preise zu besorgen“, erinnert sich FCL-Vorsitzender Sepp Kaiser, der die Vereinstreue Fellners hervorhob. Seit Jahren schon in Wartenberg wohnend, habe er sich selten ein Heimspiel seines FCL entgehen lassen. Kaiser: „Der Franz hat den Verein gelebt. Deshalb war es nur angemessen, dass ihm bei der Beerdigung in Wartenberg so viele Langengeislinger die letzte Ehre erwiesen haben.“ (Dieter Priglmeir)