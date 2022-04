FC Forstern II: Spitzenreiter verschenkt 2:0-Führung

Der FC Forstern II unterlag beim SV Saaldorf. © K. Schaubeck

Nur eine Halbzeit ging das Konzept der Forsterner Zweiten bei der 2:3 (2:1)-Niederlage beim SV Saaldorf auf.

Forstern – Aus einer stabilen Abwehr wollte man die angriffsstarken Gastgeberinnen ausbremsen und Akzente nach vorne setzten.

Das frühe 1:0 von Lina Forstmann bereits in der 5. Minute spielte dem FC Forstern in die Karten, der auch in der Folgezeit die bestimmende Mannschaft war. Nach einer halben Stunde erhöhte Isi Albanstetter dann sogar auf 2:0.

Saaldorf kam danach besser ins Spiel. Einmal mehr war es dann Saaldorfs Torjägerin Marina Aglassinger, der Sekunden vor der Pause das 1:2 gelang. Das „völlig unnötige Gegentor vor dem Halbzeitpfiff“ sah Forsterns Trainer Stefan Baumgartner als spielentscheidend an.

Die zweite Halbzeit war ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Gastgeberinnen, die „den Sieg einfach mehr wollten als wir“, wie es Trainer Baumgartner nach dem Spiel zusammenfasste. Eine Viertelstunde vor Spielende gelang Anne Heiliger das 2:2, und nur eine Minute später traf Aglassinger zum 3:2.

Gleichwohl fiel Baumgartners Fazit positiv aus. „Eine Auswärtsniederlage ist verkraftbar, wenn wir zuhause weiterhin zuverlässig unsere Hausaufgaben machen und die Punkte holen“, sagte er. „Bitter ist für uns die Verletzung von Corinna Grimm in der Schlussphase des Spieles. Sie wird uns im Nachholspiel am Ostermontag gegen den Verfolger FSV Höhenrain fehlen.“ (fcf)