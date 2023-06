Forsterns Frauen peilen Vizemeisterschaft an – Reserve empfängt Regensburg

Von: Dieter Priglmeir

Für die Frauenmannschaft des FC Forstern ist der zweite Tabellenplatz noch drin. © Alexander Fox

Während die Reserve des FC Forsterns sich mit einem Sieg aus der Saison verabschieden möchte, schielt die Erste noch auf den zweiten Tabellenrang.

Forstern – Schlussakkord für die beiden Frauenfußballteams des FC Forstern. Die Erste will mit einem Erfolg beim SV Frensdorf (Sa., 16 Uhr) Platz drei in der Bayernliga festigen und schielt sogar auf die Vizemeisterschaft. „Die Zweite möchte sich sauber aus der Landesliga verabschieden“, sagt Sportlicher Leiter Luky Lukschanderl vor der Heimpartie gegen den SC Regensburg (Sa., 13:30 Uhr)

Gegen den Tabellendritten ist das abgeschlagene Landesliga-Schlusslicht zwar krasser Außenseiter. Aber Lukschanderl blickt ohnehin nach vorne. „Wir wollen nächstes Jahr auf alle Fälle in der Bezirksoberliga vorne angreifen.“ Mit welchen Trainern ist allerdings noch unklar, denn das bisherige Gespann wird es nicht mehr sein. Julia Deißenböck wolle wieder in der Ersten spielen, sagt Lukschanderl, und Corinna Grimm zieht ins Allgäu. Die Nachfolger stehen noch nicht fest, so Lukschanderl.

Dagegen sei schon geklärt, dass Sebastian Wiese weiterhin das Bayernliga-Team trainieren wird. „Darüber sind wir sehr froh, denn er ist ein absoluter Fachmann“, schwärmt Lukschanderl. Als Co-Trainerin werde ihm künftig Ex-Torhüterin Chrissi Kink zur Verfügung stehen.

Lukschanderl freut sich auf die nächsten Jahre. Schon in der kommenden Saison werden sechs Spielerinnen aus dem U 17-Team hinzustoßen, das in die Bundesliga aufgestiegen ist. „Und auch in den folgenden zwei Jahren wird sehr viel nachkommen, sodass wir für beide Frauenmannschaften sehr zuversichtlich sind“, so Lukschanderl.

Voller Fokus auf letztes Spiel der Saison – Hinspiel fiel deutlich zugunsten des FCFs aus

Heute steht aber erst einmal das Spiel in Frensdorf an. Trainer Sebastian Wiese muss neben den Langzeitverletzten auf Viola Leibold und die Urlauberinnen Helena Altenweger und Alina Jungwirth verzichten. „Hinter Kapitänin Franzi Stimmer steht noch ein Fragezeichen, das sich morgen beim Aufwärmen klären wird“, berichtet der Coach, der die Youngster Julia Engstler, Lena Greimel und Marie Delles mitnimmt.

Das Hinspiel gewann der FC 7:0. Aber der Coach erinnert daran, dass Frensdorf bei der Anreise viel Verspätung gehabt habe. Die halbe Mannschaft sei gerade zum Anpfiff angekommen und ohne Aufwärmen aufgelaufen. „Dennoch war es eines unserer besseren Spiele, und wir haben damals verdient gewonnen“, so Wiese, der aber auch warnt: „Das Hinspiel sollte uns nicht täuschen über das Leistungsniveau. Auch wenn Frensdorf abgestiegen ist, wollen wir nochmal ein gutes Spiel machen und die weiteste Auswärtsfahrt für uns mit drei Punkten belohnen und Platz zwei in Angriff nehmen.“ (pir)