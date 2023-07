FC-Langengeisling-Frauen laden Bayernliga-Teams zum Pustal-Cup ein

Von: Dieter Priglmeir

In Langengeisling werden am kommendem Wochenende gleich zwei Turniere ausgerichtet. © S.HECKEN

Der FC Langengeisling veranstaltet ein großes Turnier-Wochenende. Neben dem Pustal-Cup am Samstag wird auch der 2. Fendsbacher-Hof-Cup ausgerichtet.

Langengeisling – Großes Turnier-Wochenende beim FC Langengeisling. Am Samstag laden die Bezirksoberliga-Frauen zum Pustal-Cup und haben dabei hochkarätige Gäste. Die beiden Bayernligisten Amicitia München und FC Stern werden antreten, aber auch die U23 des FFC Wacker München (Landesliga) sowie der niederbayerische Bezirksoberligist FC Ergolding. Und mit der SpVgg Markt Schwabener Au macht zudem der Bayerischer Hallenmeister und Bezirksliga-Aufsteiger seine Aufwartung.

Um 10 Uhr morgens beginnen die Spiele. Zuerst geht’s in den Modus Jeder gegen Jeden. Die beiden besten Mannschaften treten dann im Finale an. Dieses Endspiel hatten die Geislingerinnen vergangenes Jahr sensationell erreicht. Das Trainerduo Stefan Karamatic und Heribert Kronthaler will auch heuer mit seinem Team die kleine Außenseiterchance nutzen.

Geislingerinnen Claudia Neumair und Franzi Neumayr absolvieren Abschiedsspiel

Ein klein wenig emotional könnte es auch werden, denn mit Claudia Neumair und Franzi Neumayr bestreiten gleich zwei langjährige Aktivposten ihr Abschiedsspiel. Aber auch die Neuen werden zum Einsatz kommen: Anna Deischl (eigene Jugend U17), Lisa Mayer (TSV Burgau), Lina Biegel (SV Oberkirchen) und Maya Hauptmann (SV Vötting),

Karamatic freut sich auf ein Fußballfest, zumal sich nicht nur die siegreichen Teams auf einen Zuschuss für die Mannschaftskasse freuen dürfen, auch für die Zuschauer gibt’s was zu gewinnen: zum Beispiel bei der Radarschießanlage und bei der Tombola.

FC Langengeisling II spielt zugunsten des Fendsbacher Hofs

Tags darauf laden dann die Fußballer des FC Langengeisling 2 zum 2. Fendsbacher-Hof-Cup in den Sportpark. Die Zuschauer dürfen sich auf Derby-Atmosphäre freuen. Vor dem Turnier steigt eine Partie zwischen dem FCL3 und der SpVgg Eichenkofen 2. Die erste Partie zwischen der SpVgg Eichenkofen und der SG Reichenkirchen beginnt um 13.30 Uhr. Um 15 trifft die FCL-Reserve auf den FC Moosinning 3. Danach folgen das Kleine Finale (16.30 Uhr) und das Endspiel (18) Uhr.

Alle Einnahmen an diesem Tag kommen dem Fendsbacher Hof zugute. Der FC Langengeisling pflegt seit mehr als einem Jahr eine Partnerschaft mit der Behindertenwerkstätte. Die Bewohner der Einrichtung sind regelmäßige Gäste bei den FCL-Heimspielen und wurden natürlich mit Dauerkarten ausgestattet. Auch die Betreuer der Einrichtung besuchen die Spiele gerne. (pir)