Versöhnlicher Abschluss für FC Forstern II – Deißenböck lobt Mannschaftsleistung

Der Abstieg in die Bezirksliga steht für das Frauenteam schon länger fest. © FC Forstern

Die Frauen-Reserve des FCF kann mit einer Niederlage am letzten Spieltag leben. Für das Team war es vorerst das letzte Spiel in der Landesliga.

Forstern – Einen „versöhnlichen Abschluss“ in der Landesliga legte der FC Forstern 2 hin. Bei der 0:1 (0:1)- Niederlage gegen den SC Regensburg lieferte die Elf von Julia Deißenböck einen guten Kampf. Doch der Abstieg in die Bezirksoberliga stand bereits seit längerer Zeit fest.

Zu Beginn hielten die Gastgeberinnen gut mit. Nach steilen Bällen in die Spitze scheiterte man aber wiederholt an der starken gegnerischen Keeperin Pauline Weiß. Im Gegenzug kombinierte sich der SC mehrmals gekonnt in Richtung Strafraum. Kurz vor der Pause kassierte der FCF dann den Gegentreffer zum 0:1 (43.). Stürmerin Carla Hüttner nutzte eine Kontersituation und schob den Ball an Torfrau Sophie Singer vorbei in den Kasten.

Die Regensburger Kickerinnen hatten wiederholt Möglichkeiten, um die Führung auszubauen, weshalb der Sieg laut Deißenböck „nicht unverdient“ war. Doch kurz vor Schluss drängte die Forsterner Zweite auf den Ausgleich – ein Angriff der Gastgeberinnen konnte nur knapp von der Linie gekratzt werden.

„Leider sollte es auch am Samstag nicht sein, dass wir uns etwas belohnen für unseren Kampf“, bedauert die Trainerin nach der knappen Niederlage. „Die Mädels können aber stolz auf die gestrige Leistung sein und können sich keinen großen Vorwurf machen.“ (fk)