FC Forstern 2 „verdienter Meister“: Fußballerinnen machen Aufstieg perfekt

Landesliga, wir kommen! Die Fußballfrauen des FC Forstern 2 bejubeln den Aufstieg nach dem 3:0-Erfolg. © Eicke Lenz

In einer echten Spitzenpartie hat sich Forsterns zweite Frauenmannschaft im letzten Saisonspiel der Fußball-Bezirksoberliga mit 3:0 (3:0) Toren gegen den TSV Neuried durchgesetzt. Damit hat der FCF 2 Platz eins verteidigt und steigt in die Landesliga auf.

Forstern – Neuried hatte lange Zeit um die Meisterschaft mitspielt, konnte aber letztlich den Ausfall seiner beiden Torjägerinnen Cäcilia Detsch (15 Tore) und Emma Zielinski (13) nie kompensieren. Im letzten Spiel spielte der FC Forstern all die Trümpfe aus, die die Mannschaft während der Saison so stark gemacht haben. An erster Stelle war es der große Kader mit bis zu 20 Spielerinnen, die – egal, ob von Anfang an oder erst als Auswechselspielerin eingesetzt – immer ihre Leistung brachten und der Mannschaft einen zusätzlichen Schub gaben.

Der TSV bot dem FCF ein offenes Spiel. Bereits in der 8. Minute brachte Sandra Gillhuber Forstern in Führung. Doch die Neuriederinnen zeiten sich nicht geschockt und kamen zweimal kurz hintereinander nach Freistößen zu Kopfbällen aus kurzer Distanz, die Melanie Scherer mit tollen Reflexen abwehren konnte.

Lisa Dimpflmaiers Auftritt vor der Pause

Zehn Minuten vor der Pause wurde Lisa Dimpflmaier eingewechselt und stellte gleich ihren Torriecher unter Beweis. Gillhuber wurde in aussichtsreicher Position im Strafraum mit hartem Einsatz abgedrängt, doch Dimpflmaier setzte nach und traf drei Minuten nach ihrer Einwechslung zum 2:0. Und es sollte noch besser kommen, denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Dimpflmaier trotzt Bedrängnis zum 3:0.

Drin das Ding: Lisa Dimpflmaier (grün) trifft zum 2:0. Die Neuriederinnen (v. l.) Alina Krenzi, Marie Grassau und Torhüterin Hanna Lange haben das Nachsehen. © Eicke Lenz

Nach der Pause brauchte der Gast lange, um wieder ins Spiel und zu Chancen zu kommen. Doch in dieser Phase zeigte es sich, dass Forsterns Abwehr auch gegen gute und starke Angreiferinnen ein gutes Bollwerk aufbauen kann. Erst 20 Minuten vor Spielende kam Neuried wieder zu Möglichkeiten. Die beste war ein Schuss an den Innenpfosten, bei dem Torfrau Scherer nur hinterher schauen konnte, dann aber blitzschnell reagierte und den zurückspringenden Ball vor den Stürmerinnen unter Kontrolle brachte.

Feierlichkeiten nach der Partie

Forstern wurde wieder offensiver. Sophia Wimmer setzte sich im Strafraum durch und kam frei zum Abschluss, scheiterte aber an der Latte. In den verbleibenden Minuten hatte die völlig ausgepowerte Gästemannschaft keine Kraft mehr zu entscheidenden Gegenangriffe.

Für Forstern ging es nach dem Spiel erst richtig los, denn die Aufstiegsfeierlichkeiten begannen mit Bier- und Wasserduschen. Neurieds Trainer Florian Adam gratulierte zur Meisterschaft. „Forstern ist ein verdienter Meister, der sehr abwehrstark mit den meisten Siegen ein würdiger Meister ist“, befand er. FCF-Trainer Stefan Baumgartner war mit dem finalen Sieg mehr als zufrieden. „Die Mannschaft hat einmal mehr bewiesen, dass sie auch wichtige Spiele gewinnen und taktisch variabel spielen kann“, lobte er sein Team.